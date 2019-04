Von wo kann der Leisniger seinen Einkauf noch zu Fuß nach Hause tragen? An der Jahnstraße soll wohnortnah ein Einkaufsmarkt entstehen, der an der Colditzer Straße gefährdet die Innenstadt-Geschäfte und der an der Muldenwiese soll in hochwassersichere Gefilde ziehen. Das Einzelhandelskonzept bietet skurrile Facetten.