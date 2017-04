Waldheim. Bei der leblosen Person, die Rettungskräfte am Sonntagmorgen aus der Zschopau bei Waldheim geborgen hatten, handelt es sich nach Angaben der zuständigen Polizei in Chemnitz, um eine 66-Jährige, welche am Montagnachmittag von Angehörigen als vermisst gemeldet wurde. Ein Mitarbeiter der Wasserkraftanlage an der Kurt-Schwabe-Straße hatte die Polizei gegen 9.35 Uhr darüber verständigt. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur den Tod der Frau feststellen, die nach derzeitigem Kentnissstand ertrunken ist. Die Untersuchungen zu den Todesumständen dauern dennoch weiter an, so die Polizei am Dienstag. Ein Straftatverdacht ergibt sich aus den bislang geführten Ermittlungen nicht.

Von LVZ