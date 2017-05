Das Roßweiner Freibad Wolfstal öffnet am 3. Juni, also am Sonnabend des Pfingstwochenendes, seine Pforten. Badchef Jens Göhler kann einige Neuigkeiten zum Saisonstart verkünden. So gibt es einen anderen Betreiber des Imbiss und einen neuen Rettungsschwimmer. Auch die Öffnungszeiten ändern sich leicht.