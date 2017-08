Freibad statt Schulbank: Badsportfest der Harthaer Oberschüler

Geringswalde/Hartha. Eine ganze Schule nahm am Mittwoch das Freibad in Geringswalde in Beschlag. Die Schüler der Pestalozzi-Oberschule hatten dort ihr traditionelles Badsportfest. „Wir ziehen das Badsportfest immer nach vorn. Das macht für uns mehr Sinn, statt nach den Sommerferien direkt mit dem Leichtathletik-Sportfest zu starten, erklärt Schulleiterin Kerstin Wilde. „Die Schüler haben ihre Ferien vielleicht sowieso im Freibad verbracht. Dann sind sie einmal in dem Modus.“ Alle Klassenstufen beteiligten sich an dem Badsportfest. Ein Teil der Schüler hatte sich im Frühjahr an der Säuberungsaktion im Geringswalder Freibad beteiligt. Als Dankeschön durfte die Schule das Bad zum Schwimmsportfest kostenfrei nutzen.

Schüler legen Schwimmprüfungen ab

Ein ganz wesentlicher Bestandteil ist dabei das Ablegen verschiedener Schwimmprüfungen. Die meisten erschwammen sich das Bronze-Abzeichen. Max Tuchscherer ist einer von ihnen. Der Zwölfjährige, der derzeit die sechste Klasse besucht, hatte besonders mit dem Tauchen zu kämpfen. „Das ist ziemlich schwer. Ich schaffe es immer nur, kurz unter Wasser zu bleiben.“ Neben dem Streckentauchen standen auch Rücken- und Brustschwimmen auf dem Plan.

Weil der Spaß aber nicht zu kurz kommen sollte, gehörte auch ein Sprungcontest zum Programm. Die ausgefallensten Sprünge vom Ein-Meter-Brett bekamen die meisten Punkte und werden schon bald geehrt. Außerdem konnten sich die Schüler beim Ball über die Leine oder Volleyball austoben.

Von Stephanie Helm