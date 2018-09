Freiberg/Döbeln

Henning Homann ist traurig. Der mittelsächsische SPD-Kreischef bedauert, dass der Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger der Partei den Rücken kehrt. Die Sozialdemokraten verlieren dadurch ein wichtiges Rathaus.

Wie der Amtsvorgänger

Auszutreten scheint Tradition zu haben bei den Oberbürgermeistern der Berg- und Kreisstadt. Vor knapp acht Jahren trat Sven Krügers Amtsvorgänger Bernd-Erwin Schramm (parteilos) aus der FDP-Fraktion des mittelsächsischen Kreistages aus. Vorgeblich ärgerten ihn 2010 die regionalen Befindlichkeiten im Großkreis. 2018 tritt nun Sven Krüger aus der SPD aus – nicht wegen regionaler Befindlichkeiten in einem zusammengewürfelten Großlandkreis, sondern wegen der großen Politik.

Ein Krach jagt den Nächsten

„Schaut man diese Tage nach Berlin, drückt das Wort ,Fremdschämen’ nicht einmal ansatzweise aus, was ich derzeit empfinde“, schreibt Sven Krüger auf Facebook, wo er seinen Parteiaustritt verkündet. Gegenüber der DAZ konkretisiert der Oberbürgermeister: „Der Umgang ist nur noch dadurch geprägt, wer am Ende des Tages Recht behält. Herr Maaßen wird befördert, ein anderer muss gehen und das wird als Erfolg verkauft.“ Sven Krüger berichtet von Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die ihn scherzhaft fragten, was sie für Fehler machen müssen, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen und schildert damit, wie die Affäre Maaßen in seinem Umfeld wahrgenommen wird. Die Große Koalition sieht Sven Krüger im Dauerstreit. „Da jagt ein Koalitionskrach den nächsten.“ Im Kreistag sitzt Sven Krüger in der gemeinsamen Fraktion SPD/Grüne. In diesem Gremium stellt er nun seine Sitze in Ausschüssen und Aufsichtsräten zur Verfügung. „Die Fraktion soll entscheiden, ob sie diese neu besetzen will“, sagt er. „Ich würde aber gerne weiter mein Engagement und meinen Sachverstand einbringen“, sagt Sven Krüger. Sein Kreistagsmandat wird er bis zum Ende der Legislaturperiode erfüllen.

Schwarzer Peter weitergeschoben

Auf Facebook bekommt Sven Krüger viel Zuspruch für seinen Schritt. So auch von Jörg Woidniok, Chef der CDU-Kreistagsfraktion und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Freiberg. Zur Minderheit der Kritiker des Parteiaustrittes gehört Sven Krügers ehemaliger SPD-Genosse und Amtskollege Gerhard Lemm. „Bei allem Verständnis für den Schritt halte ich das für einen Fehler. Gerade wir, die wir in vorderster Linie am Bürger Politik betreiben, werden gebraucht. Heute mehr denn je“, schreibt der Radeberger Oberbürgermeister. Henning Homann bedauert den Austritt Sven Krügers ausdrücklich. „ Jeder Austritt schmerzt, egal ob Oberbürgermeister oder einfaches Basismitglied. Wir haben in den letzten Jahren erfolgreich für die Region zusammengearbeitet.“ Der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD-Mittelsachsen versteht aber Krügers Kritik an der Bundesregierung. Den eigentlichen schwarzen Peter schiebt er allerdings weiter: „Seit Monaten lähmt der Vorsitzende einer Regionalpartei diese Bundesregierung aus persönlichen und wahltaktischen Motiven. Offenbar fehlen Angela Merkel die Macht und Andrea Nahles das strategische Geschick dieses unwürdige Possenspiel zu beenden. Bei aller berechtigten Kritik an der SPD, darf man nicht vergessen, dass in dieser Regierung Horst Seehofer der ,Vater aller Probleme’ ist.“

Von Dirk Wurzel