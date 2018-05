Leisnig

Der Asphaltfertiger hat dieser Tage in Leisnig an der Fischendorfer Brücke seine schmale Bahn gezogen. Die dortige Instandsetzung des Brückenbauwerkes mit der Bezeichnung „BW 5a“ geht damit dem Ende zu. Bis zum Dienstag würden die Arbeiten an der Fahrbahn noch dauern, informiert Isabel Siebert, Sprecherin vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Stadt zahlt keinen Cent dazu

Das Amt beziehungsweise der Freistaat Sachsen fungieren als Bauherr, denn über die Brücke verläuft eine Staatsstraße S36. So kommt es, dass die Stadt Leisnig zu den Baukosten keinen Cent dazu bezahlt.

Weiter geht an Kreuzung Bergstraße

Nach der Verkehrsfreigabe lässt der Freistaat ebenfalls unter Regie des Lasuv ab Dienstag den Kreuzungsabzweig der S 36 zur Bergstraße erneuern. Das dauert voraussichtlich bis zum 15. Juni. „Für den 5. Juni ist die vollständige Verkehrsfreigabe der S 36 und der Bergstraße am Knoten BW 5a in Leisnig vorgesehen“, so Siebert.

350 000 Euro Kosten

In das Bauvorhaben am südlichen Widerlager der Fischendorfer Brücke investierte der Freistaat rund 350 000 Euro. Es musste trocken gelegt werden. Dazu gruben die Bauarbeiter bis zu elf Meter in die Tiefe. Unter anderem tauchte bei den Bodenerkundungen für die Baumaßnahme ein bisher unbekanntes Fundament im Erdreich auf.

Von Steffi Robak