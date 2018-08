Döbeln

Alle ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Döbelner Gemeindegebiet haben ab sofort im Döbelner Freibad bis zum Ende der Saison freien Eintritt. Das kündigte Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle an. Er greift damit eine Idee von Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer auf, der mit der Stadt Döbeln Gesellschafter der Stadtwerke und des Stadtbades ist.

„Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute der Gemeindefeuerwehr Döbeln und all ihrer Ortswehren waren in diesem Jahr bisher bereits mehr als doppelt so viel im Einsatz, wie in anderen Jahren. Wir wollen mit unserem Angebot des freien Freibadeintritts dafür einfach mal ein kleines Dankeschön sagen“, so Gunnar Fehnle.

Alle Feuerwehrleute und auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehren im Gemeindegebiet sollten beim Freibadbesuch künftig an der Kasse nur ihren Dienstausweis, der sie als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ausweist, vorlegen.

Fast 250 Einsätze stehen derzeit auf dem Einsatzkonto allein der Döbelner Wehr. In den Ortsteilwehren sieht es vor allem durch die Sturm- und Unwettereinsätze in diesem Jahr ebenso aus. Allein am 9. und 10.Juni beim Unwetter über Döbeln rückte Döbelns Wehr in 24 Stunden 93 mal aus.

Von Thomas Sparrer