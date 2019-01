Döbeln

Sachsens Freidemokraten wollen zur Landtagswahl 2019 eine klare freiheitliche Alternative zur „ambitionslosen schwarz-roten-Landesregierung“, aber auch zu AfD, Linken und Grünen anbieten. Das stellten die Liberalen bei ihrem gestrigen 28. Döbelner Dreikönigstreffen im Restaurant des Sport- und Freizeitzentrums Welwel klar.

„Wir treten als berufserfahrene Praktiker aus der Mitte der Gesellschaft an, um einen politischen Wandel in Sachsen zu erreichen. In der Landespolitik brauchen wir eine neue Kultur des Anpackens und in das Zutrauen in die Bürger. Mehr Freiheit und Verantwortung für all diejenigen, die selbst etwas machen wollen, ist für mich zentral. Unser Anspruch ist es, dass die Staatsregierung den Tüchtigen in unserem Land den roten Teppich ausrollt, statt ihnen Steine in den Weg zu legen”, sagte der FDP-Landesvorsitzende Holger Zastrow. Es sei unerträglich, wie Langsamkeit, Kompliziertheit und Bürokratie verhindern, dass Bürgerinnen und Bürger heute ihre Ideen im Freistaat verwirklichen können. „Wir brauchen nicht immer neue Förderprogramme, sondern vor allem mehr Mut zur Schaffung von Freiräumen sowie die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Wir müssen uns um Gründer kümmern, dürfen sie aber nicht mit unzähligen Auflagen quälen”, so Zastrow.

Der FDP-Landeschef kritisierte in diesem Zusammenhang unter anderem überlange Planungs- und Bauzeiten für Straßen, langsames Internet und Mobilfunklöcher sowie bürokratische Fesseln des Landes für sächsische Städte und Gemeinden.

„Zunehmende grüne Dekadenz“

Mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche Debatten beobachtet Zastrow eine „zunehmende grüne Dekadenz”: „Während Automobilindustrie und Braunkohle der Kampf angesagt werde, glauben offenbar Teile der politischen Elite, dass wir unseren Wohlstand mit Lastfahrrädern und dem Windkraftausbau mehren können. Dies sei ein gefährlicher Irrweg. „Ich sehe es als Staatsauftrag an, unsere mittelständische Struktur zu erhalten und auszubauen.” Zur Landtagswahl im September streben die Freidemokraten den Wiedereinzug in den Landtag mit mindestens acht Prozent und eine Mitgestaltungsoption in der Regierung an.

Beim Neujahrsempfang der Döbelner Liberalen führte Constanze Cyrnik durchs Programm und stellte sich als Landtagskandidatin der FDP im hiesiegen Wahlkreis vor. Ihr Sohn und ihr Mann begrüßten die Gäste des Dreikönigstreffens mit Brot und Salz. Die 46-jährige Gymnasiallehrerin möchte in der Sachsen-FDP soziale, ökologische und familienrelevante Themen besetzen. Brot und Salz stehen für sie auch symbolisch für das Bäckerhandwerk, die Landwirte und Müller sowie stellvertretend für den Mittelstand im Land. Die FDP sei für alle da, aber sie stehe auch dafür, dass sich Leistung lohnen müsse.

Brot, Salz und Frauenpower

Als Politikerin aus dem ländlichen Raum stellt sie klar: „Wer sich in Ballungsräumen über zu hohe Mieten beschwert, der sollte helfen, den ländlichen Raum zu stärken mit Breitband, gutem Nahverkehr für Pendler, sicheren Schulstandorten.“

Mit einem klaren Bekenntnis zu einem starken Europa der offenen Grenzen stellte sich Thoralf Einsle, FDP-Spitzenkandidat für die Europawahl, vor. Im Moment benutzten CDU und SPD Europa eher als Sündenbock. Zentrale Fragen wie Klima- und Energiepolitik oder das Thema Migration könne aber nur Europa gemeinsam lösen. Statt über die Schließung von Braunkohlekraftwerken wie in Boxberg nachzudenken und die der Nachbarländer weiter rußen zu lassen, müsste sich ganz Europa gemeinsam über die schlimmsten Dreckschleudern unterhalten.

Liberaler Menschenverstand für Europa

„Hier müssen wir wieder liberalen Menschenverstand in die Europapolitik bringen“, so Thoralf Einsle. Deutschland ist für ihn der größte Profiteur von Europa. Nach der Schuldenkrise kam die Nullzinspolitik, die auch die hiesigen kommunalen Haushalte sanieren half, sowie Wirtschaft und Arbeitsmarkt ankurbelte. Für die deutsche Wirtschaft sei Europa ein sicherer Binnenmarkt ohne Währungsrisiken. Und wenn ein geeintes Europa es schafft, dass es auf dem Kontinent nie wieder Krieg gibt, sei dieses Europa jede Anstrengung wert, so Einsle.

Von Thomas Sparrer