Vor genau einem Jahr wurde das ehemalige Autoliv-Werk in der Döbelner Eichbergstraße in einen Dornröschenschlaf versetzt. Acht Monate lang wurden die Werkhallen und Gebäude, in dem bis 2014 Gurtstraffer für Autos hergestellt wurden, als Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates für Flüchtlinge genutzt. Jetzt will der Freistaat das Gelände wieder verkaufen.