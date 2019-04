Region Döbeln

„Wir streiken, bis ihr handelt!“ lautet der Slogan der Schüler-Protestbewegung „Fridays for Future“. In Leipzig, Chemnitz oder Dresden gehen Schüler auf die Straße, bleiben dem Unterricht fern. Wie wird das Schulen um Döbeln gesehen? Die DAZ fragte nach.

Leisnig Oberschule: Politisches Handeln selbst verantworten

An der Peter-Apian-Oberschule Leisnig muss niemand den Unterricht schwänzen, um an einem Freitag an einer Klima-Demo teilzunehmen. Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas: „Jeder Schüler darf pro Schuljahr beim Klassenleiter drei Freistellungstage beantragen. Wenn er diese für die Klima-Demo aufwendet, setzt er persönlich seine Prioritäten. Die Tage stehen ihm später nicht mehr zur Verfügung, beispielsweise für wichtige Familienereignisse. Und diese Verantwortung für sein politisches Handeln übernimmt der Schüler selbst – gut so.“

In der Schule würden Neunt- und Zehntklässler äußerst kontrovers über „ Fridays for Future“ diskutieren, nicht zuletzt darüber, was es bringt, für den Klimaschutz den Unterricht sausen zu lassen. „Im Fach Gemeinschaftskunde / Rechtserziehung stachelt das den Diskussionswunsch der Schüler an. Sie üben sich daran in der Methode Pro und Kontra. Praxisnäher geht politische Bildung nicht und es gibt keinen Grund, das zu unterbinden.“ Ein Schüler habe bisher für eine Demonstration einen Freistellungstag beansprucht.

Roßwein , Döbeln , Waldheim Oberschulen: Überall kein Thema

An der Geschwister-Scholl-Oberschule in Roßwein ist das Thema „ Fridays for Future“ keins. Zumindest ist Schulleiter Thomas Winter kein Fall bekannt, in dem ein Schüler hätte eine Freistellung beantragt. Wie er bei einer Anfrage entschieden hätte, kann er nicht sagen. Auch im Unterricht ist das Thema nicht behandelt worden. Ähnlich reagiert Katrin Wagner, Schulleiterin der Oberschule Am Holländer in Döbeln: „Bei uns hat sich noch kein Schüler oder Elternteil gemeldet. Das ist einfach kein Thema an unserer Schule.“

„Kein Thema bei uns“, sagt der Waldheimer Oberschulleiter Jan Genscher. „Aus Gesprächen mit den Vertrauenslehrern weiß ich, dass das kein Thema bei uns ist.“ Und wenn Schüler nun doch daran teilnehmen wollen? „Werde ich der Letzte sein, der sich dem in den Weg stellt“, sagt Jan Genscher. Er würde es aber gern sehen, wenn das Thema auch im Fachunterricht behandelt würde.

Lessing-Gymnasium: Wer demonstriert, fehlt unentschuldigt

„Grundsätzlich ist es ja toll, wenn sich Schüler an unserer Schule politisch engagieren“, sagt Michael Höhme, Schulleiter des Lessing-Gymnasiums Döbeln. Ihm ist aber aktuell kein Schüler bekannt, der wegen der Demos geschwänzt hat, ausschließen kann er es jedoch nicht. Es würde als unentschuldigtes Fehlen gewertet, jedoch nicht als Schulschwänzerei geahndet. Es sei gerade nicht das Thema, so sein Eindruck. Das liege vielleicht auch daran, dass die Demos in großen Städten stattfinden. Da sei die Teilnahme auch eine Frage der Logistik.

Freiberg Montessori : Klima-Demo zum Projekt gemacht

Richtig heiß beim Thema Klimarettung sind einige Acht- und Neuntklässler der Freien Gemeinschaftsschule Maria Montessori in Freiberg. „Die Eltern der Schüler können für die Freitagsdemos eine Freistellung beantragen, die wir mit Bedingungen gewähren“, sagt Lehrerin Tina Jentzsch. Die Schülerdemonstranten müssen den Stoff nachholen und sie müssen Ziel, Inhalte und Banner der Demo dokumentieren und dazu später vor ihren Mitschülern sprechen.

„So entstehen interessante Diskussionen darum, was wir alle fürs Klima tun können“, sagt Tina Jentzsch. Wichtig ist für die Schule eine klare Absprache. Zwei große Demos besuchten Schüler etwa in halber Klassenstärke. „Im Moment ist das noch gut händelbar“, so die Lehrerin. „Wir sollten auch froh sein, dass sich die Jugend für ihre Zukunft interessiert. Piloten streiken zudem auch nicht, wenn sie selbst Urlaub haben.“

Hartha Oberschule: Thema im Schülerrat, eine Gruppe war zur Demo

An der Harthaer Oberschule läuft es ähnlich. „Es haben Schüler in Chemnitz mit demonstriert“, sagt Schulleiterin Kerstin Wilde. Die Eltern hatten eine Freistellung für den letzten Unterrichtsblock erbeten. Die ersten beiden Blöcke waren die Schüler im Unterricht. Somit haben sie diese Freistellung erhalten, weil sie doch sehr verantwortungsbewusst mit der Zeit umgegangen sind. Wir haben das Thema in den Schülerrat aufgenommen. Und schauen, inwiefern wir Projekte in der Schule daraus erwachsen lassen können.“

Kommentar: Handeln wenn andere streiken Für eine dringend nötige Klima-Revolution würden Jugendliche auch über den Rasen latschen. Oder ihre Pappschilder mit der Losung „Wir streiken, bis ihr handelt“ nach Demo-Ende in die nächste Straßenecke schmeißen. Wird schon irgendwer wegräumen. An den Schulen rund um Döbeln läuft es anders als in den Großstädten, wo Organisatoren mit Aktionen der „ Fridays for Future“-Bewegung junge Leute anziehen. Wer deshalb denkt, in Döbelner Breiten hätte die Jugend das Thema nicht auf dem Schirm, bloß weil nicht alle scharenweise freitags zum demonstrieren fahren, der irrt sich. Wenn sich Leisniger Schüler in Gemeinschaftskunde dazu Wortgefechte liefern, Harthaer das Thema in den Schülerrat bringen... Die öffentlichkeitswirksamen Fridays-for-Future-Demos sollten nicht den Eindruck erwecken, Kindern und Jugendlichen falle nichts anderes ein für eine gesunde, saubere Umwelt. Bonbonpapier aufheben auf dem Schulhof zum Beispiel. Dafür wird man vielleicht von Mitschülern ausgelacht. Man tut es trotzdem, bis es keiner mehr befremdlich findet. Etwas tun, worüber andere blöde quatschen und sich darin nicht beirren zu lassen, ist kein Heldenmut, sondern eine reife Leistung. Dort beginnen Umwelt- und Klimaschutz. Der Slogan könnte auch lauten: „Wir handeln, wenn andere streiken.“ Steffi Robak

Von S. Robak, T. Sparrer, N. Grziwa