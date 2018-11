Region Ostrau

Harken, Rechen und auch noch das letzte Blatt aufsammeln – so fleißig waren am Sonnabend und Montag die Helfer der Kirchgemeinden Jahnatal und Beicha-Mochau. Pfarrer Reinhard Mehnert hatte zum Laubeinsatz aufgerufen, um die Friedhöfe auf den bevorstehenden Ewigkeitssonntag – auch Totensonntag genannt – vorzubereiten. „Wir bereiten damit die Gräber für den Winter vor und schmücken sie mit dem Grün der Hoffnung“, erklärte Mehnert.

Am Sonnabend kamen Helfer in Ostrau, Zschaitz, Jahna und Mochau zusammen. Auf dem größten Friedhof in Jahna waren es dann auch die meisten Helfer – rund 25, wie Pfarrer Mehnert freudig berichtete.

Nur eine Helferin in Zschaitz

Der Einsatz in Zschaitz, wo er selbst mit zupackte, war dagegen eher gering. „Es war neben den beiden Gemeindemitarbeitern nur noch eine Frau mit da, die uns sehr geholfen hat. Aber es war sehr schade, dass wir nur so Wenige waren“, meinte Mehnert.

Dagegen versammelten sich in Mochau und Ostrau je rund ein Dutzend Helfer. Am gestrigen Montag waren zwölf weitere Helfer in Beicha dabei. Am Mittwoch ist noch der Friedhof in Hof dran.

Traktoreneinsatz in Ostrau

Auf dem Friedhof an der Ostrauer Kirche waren auch die Ehefrau und die Söhne des Pfarrers beteiligt, die mit Traktoreneinsatz halfen, das viele Laub abzufahren. Auch Markus Blaas aus Zschochau hatte einen Trecker dabei. In Jahna wird das Laub zum Kompostieren auf einen landwirtschaftlichen Betrieb gebracht, in Ostrau und Zschaitz zu den Laubsammelstellen der Gemeinden.

Die Motivation der Helfer ist dabei nicht nur die Unterstützung für die Kirche. „Unsere Angehörigen liegen hier. Darum kommen wir her, sonst würde gar nicht aufgeräumt werden“, sagte Sylvia Kießling aus Zschaitz, die zum Mithelfen nach Ostrau gekommen war und schon seit acht Jahren dabei ist.

Es gehört zur Tradition der Kirchgemeinden, den Laubeinsatz am Wochenende vor dem Ewigkeitssonntag anzuberaumen – und wie fast immer in den letzten Jahren ließ Petrus dafür auch die Sonne scheinen.

Von Sebastian Fink