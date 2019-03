Ostrau/Zschaitz

Am Donnerstag endete die Nominierungsfrist für die Kandidaten zur Kommunalwahl am 26. Mai. Nachdem die Freien Wähler in Ostrau ihre Nominierungsliste schon zu Beginn des Monats veröffentlicht hatte, haben nun auch die anderen Parteien und Wählergemeinschaften nachgezogen.

Die Kommunalwahl in Ostrau :

Sechs Kandidaten schickt die Ostrauer CDU ins Rennen. Die Gemeinderäte Michael Keller, Thomas Hessel und Wolf Schöne treten erneut an. Neu dazugekommen sind Maurermeister Thomas Kautz, Autohaus Geschäftsführer Jan Krumbiegel sowie Betriebsleiter Lars Voigtländer aus Schrebitz. Während Jan Krumbiegel die Nachfolge seines nicht mehr antretenden Vaters Dietmar übernehmen will, ist Lars Voigtländer ganz neu dazugekommen. „Bei der letzten Ortsgruppensitzung hat er sich für den Ortschaftsrat gemeldet. Ich kannte ihn bis dahin selbst nicht. Kurzentschlossen hat er sich auch für den Gemeinderat gemeldet, das hat mich sehr gefreut“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) über den 37-Jährigen.Neben Dietmar Krumbiegel, der bislang dienstälteste Gemeinderat in Ostrau, treten auch Regina Hlozek und Helfried Wilsdorf nicht mehr für das Gremium an.

Auch bei der Linken in Ostrau gibt es frisches Blut: Franziska Dinor aus Kiebitz, die zugleich für den dortigen Ortschaftsrat kandidiert, steht auf Listenplatz Zwei hinter Fraktionschef Bernd Sonntag, der die 30-jährige Diplom-Betriebswirtin persönlich für die Wahl gewinnen konnte. Wieder dabei sind außerdem Katrin Joachim und Reiner Hänsgen.

Die SPD in Ostrau schickt mit Annett Vatter aus Pulsitz ebenfalls eine 30-Jährige in die Wahl. Die Vertrieblerin im Agrarhandel ist die einzige Kandidaten der Sozialdemokraten in der Gemeinde.

Auch Bündnis 90/Die Grünen haben nur einen Kandidaten: Für sie geht Friedensrichter und Qualitätsingenieur Matthias Jönzen an den Start.

CDU tritt in Zschaitz nicht an

Die Kommunalwahl in Zschaitz :

In Zschaitz gibt es ebenfalls einen kleinen Generationswechsel: Die beiden langjährigen CDU-Abgeordneten Ullrich Brückner und Berndt Lange treten aus Altersgründen nicht wieder an. Ersatzkandidaten hat die Partei für Zschaitz-Ottewig nicht benannt.

Die Freie Wählergemeinschaft Zschaitz schickt dafür einen Kandidaten mehr ins Rennen als sie bisher Sitze im Rat inne hatte. Elf Vorschläge stehen auf der Liste, darunter drei neue Namen: Elektromeister Axel Schüller, Vertriebsleiter Mario Oehmigen und Sachbearbeiter Felix Klötzing. Letzterer zählt mit seinen 30 Jahren ebenfalls zur jungen Garde. Der Leiter des Jugendclubs in Goselitz habe sich bei einer der beiden Infoveranstaltungen der Freien Wähler in der Gemeinde von selbst zur Wahl gemeldet, freute sich Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler).

Nicht mehr im Gemeinderat vertreten sein werden nach vielen Jahren Ina Plato und Ronny Gribowski, die nicht mehr zur Wahl antreten.

Die Kandidaten-Listen: CDU Ostrau: 1. Michael Keller, selbst. Installateurmeister (geb. 1964), 2. Thomas Hessel, Betriebswirt (1979), 3. Wolf Schöne, selbst. Fuhrunternehmer (1964), 4. Thomas Kautz, Maurermeister (1978), 5. Jan Krumbiegel, Autohaus-Geschäftsführer (1981), 6. Lars Voigtländer, Betriebsleiter (1978); Linke Ostrau: 1. Bernd Sonntag, Rentner (1949), 2. Franziska Dinor, Prokuristin (1988), 3. Katrin Joachim, Chemikerin (1975), 4. Reiner Hänsgen, Bauleiter (1961); SPD Ostrau: 1. Annett Vatter, Vertrieb Agrarhandel (1988); Grüne Ostrau: 1. Matthias Jönzen, Qualitätsingenieur (1972); Freie Wähler Zschaitz-Ottewig: 1. Jörg Fritzsche, Kaufmännischer Angestellter (1978), 2. Lutz Hofmann, Bauunternehmer (1966), 3. Felix Klötzing, Sachbearbeiter (1988), 4. Ronald Göllnitz, Diplom-Betriebswirt (1975), 5. Kerstin Konrad, Bauunternehmerin (1963), 6. Mario Oehmigen, Vertriebsleiter (1972), 7. Sven Benedix, Techn. Angestellter (1965), 8. Ines Conru, Geschäftsführerin (1970), 9. Ottmar Kunze, Dachdeckermeister (1957), 10. Thomas Pilz, Angestellter (1970), 11. Axel Schüller, Elektromeister (1971)

Von Sebastian Fink