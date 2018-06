Hartha

Zum Schuljahresausklang ein Fest, mit dem auch die inzwischen über 115 Jahre, die es die Pestalozzischule jetzt in Hartha gibt, gefeiert werden: Darauf hin arbeiteten die Grund- und Oberschüler und Lehrer des Schulhauses, aber auch deren Eltern, der Förderverein und viele Ehemalige.

Benefizkonzert spielt über 700 Euro ein

Bereits im April hatten sie unter dem Motto „Eine Zeit, die gut für 100 Leben reicht...“ in der Stadtkirche ein Konzert gegeben und dabei über 700 Euro eingespielt. Einige, die unter Kerstin Neumann und Roland Taffel ihre ersten musikalischen Schritte gemacht hatten, trugen damals zum Abend bei. Das Geld, was dabei eingespielt wurde, sollte nicht nur dem Schulfest zugute kommen, sondern zu einem Drittel auch dem Helferkreis, der sich in Hartha um die Integration von Migranten bemüht.

Harthaer Helferkreis wird mitbedacht

Am Donnerstag war es endlich soweit: Zusammen mit Silke Weise vom Förderverein konnten Kerstin Wilde, Schulleiterin der Oberschule, und Wilfried Trumpold, Leiter der Grundschule, den Helfern einen symbolischen Scheck überreichen. Die 250 Euro empfing stellvertretend Pfarrerin Susanne Willig.

Festgäste trotzen Regenschauer

„Ich finde es großartig, wie die Stadt zusammenhält“, sagte sie vor Publikum, das trotz leichter Regenschauer vor der Bühne aushielt. Kerstin Wilde zeigte sich froh, dass diese sich „von den paar Tropfen“ nicht abschrecken ließen und dankte den vielen Helfern.

Zur Galerie Für die Pesta ein Fest: Die Harthaer Pestalozzischüler feierten gemeinsam ihr nun über 115-jähriges Schulhaus.

Bühnenprogramm wechselt sich mit Wettkämpfen ab

So hatten die achten Klasse sich um den Aufbau einer Bühne gekümmert, auf denen bis in den frühen Abend Auftritte der Schüler stattfanden. Unterstützung erhielten sie dabei auch von den Black Diamonds. Abseits der Bühne maßen die Schüler sich in verschiedenen Riegenwettkämpfen. So mussten sie einen Hindernisparcours paarweise überwinden und dabei noch einen Ball balancieren.

Johanniter und Feuerwehr feiern mit

Bei den Johannitern von der SEG Leisnig konnten sie sich in Erster Hilfe versuchen oder die Ausrüstung der Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr Hartha bestaunen. Clowns und Pantomimen sorgten für gute Laune, genau wie die gleich vier Hüpfburgen, in denen die Kinder der Schwerkraft trotzen konnten. Eine weitere Attraktion war das gemeinschaftlich erstellte Bild, das auf einer Leinwand stetig wuchs.

Verjüngungskur für die Pesta

Angeboten wurden auch Führungen durch das bereits betagte Schulhaus: Weil ab Herbst Renovierungsarbeiten das Innenleben der „alte Dame“ verändern werden, konnte ein nostalgischer Blick zurück auf die alte Ausstattung geworfen werden. Das nutzten auch wieder viele Ehemalige, Eltern und Großeltern.

In vier Jahren bereits das nächste Jubiläum

Grundschulleiter Wilfried Trumpold nahm dies zum Anlass gleich noch einmal einzuladen: „Jetzt sehen wir sie noch so, in vier Jahren erkennen wir sie vielleicht nicht wieder.“ Dann ist wieder Grund zu feiern: die Pesta wird dann 120 Jahre alt.

Von Manuel Niemann