Frozen-Joghurt, Crepés und Holzkunst

Es bewegt sich was am Döbelner Obermarkt

Zwei Schließungen – zwei Neueröffnungen am Obermark: In der Rathauspassage eröffneten am Mittwoch Ramona Horn und Raimund Börner ihre „Black&White Lounge“. Mit Frozen-Yoghurt-Eisbechern, frischen Salaten, süßen oder herzhaften Crepés sowie Kaffeespezialitäten und Cocktails wollen sie das kulinarische Angebot der Innenstadt ergänzen.