Mittelsachsen/Region Döbeln

Im Monat März ist der Frühling auch auf dem mittelsächsischen Arbeitsmarkt angekommen. Die Zahl der arbeitslosen Menschen sank von Februar auf März um 397 auf 8 237. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,1 Prozent, im Vormonat betrug sie 5,3 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 5,8. Alle Regionen des Landkreises profitierten von der einsetzenden Frühjahrsbelebung. Besonders stark ging die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat in Flöha, Rochlitz und Hainichen zurück. Die niedrigste Quote verzeichnet die Region Rochlitz mit 4,1 Prozent, die höchste liegt in Döbeln mit 6,6 Prozent vor.

Neue Jobs in der Baubranche

„Bislang hatten die Arbeitgeber mit Einstellungen noch etwas gezögert, aber im März wurden deutlich mehr Beschäftigungsaufnahmen registriert. Gleichzeitig haben sich weniger Menschen aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos gemeldet“, bilanziert Susan Heine, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Freiberg. Besonders im gesamten Baubereich, im Verkehr- und Logistikbereich, in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Garten- und Landschaftsbau hätten Arbeitslose einen neuen Job gefunden. Heine: „Dabei spiegelt sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit besonders bei den Männern wider. Die positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr hält weiter an.

Mehr neue Arbeitsstellen

Im letzten Monat hätten nach ersten Hochrechnungen über 2 300 Menschen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilgenommen oder gesetzliche Regelungen in Anspruch genommen und damit den Arbeitsmarkt entlastet. Seit Jahresbeginn seien der Agentur für Arbeit Freiberg 2 426 neue Arbeitsstellen gemeldet worden. Der Gesamtbestand liege damit bei 2 954 Stellen. Das seien 130 beziehungsweise 4,6 Prozent mehr als im März des vergangenen Jahres. Stellenangebote gebe es in nahezu allen Branchen. Die meisten Beschäftigungsmöglichkeiten bestünden in der Arbeitnehmerüberlassung (800), im Verarbeitenden Gewerbe (489), im Gesundheits- und Sozialwesen (206) sowie im Baugewerbe (306).

Zahlen und Fakten

Agenturbezirk Gesamt

– 8 237 Personen arbeitslos gemeldet

– 1 075 weniger als im März 2018

– 397 weniger als im Vormonat

– Arbeitslosenquote 5,1 Prozent

Region Döbeln

– 2 175 Personen arbeitslos gemeldet

– 249 weniger als im März 2018

– 77 weniger als im Vormonat

– Arbeitslosenquote bei 6,6 Prozent

Von Olaf Büchel