Frühling lockt: Laubenpieper starten in Hartha in die Saison

Noch herrscht nicht die große Geschäftigkeit in den Harthaer Kleingartensparten. Der Winter verzögerte den Start in die neue Saison. Das dürfte sich spätestens mit Ostern ändern. Die DAZ lugt über den Gartenzaun und fragt, was die Vereine planen und wo sich vielleicht noch eine freie Parzelle finden lässt.