Döbeln

Mancher Besucher der Gartensparte Am Wiesengrund zwischen Döbeln-Nord und Pommlitz trauten ihren Augen nicht. Da hängt ein Baum voller Äpfel und das kurz vor der Blüte. Wolfgang Fuchs und Waltraud Siee sind auf den Aprilscherz der DAZ natürlich nicht hereingefallen. Sie kennen Gärtner Lothar Schmidt schon eine Weile. Der 67-Jährige hatte am Sonnabend in der Sparte einen Vortrag zum Thema Baumschnitt gehalten. In diesem Zuge kam ihm die Idee zu dem kleinen Aprilscherz für die Zeitung. Am Freitag hatte er für den DAZ-Fotografen schon mal seinen Baum mit Äpfeln der Sorte Jonagold behängt wie einen Weihnachtsbaum. Am 1. April sollte doch der eine oder andere schmunzelnd am Gartenweg vorbeigehen. Aber ob es wirklich einer geglaubt hat, dass der Klimawandel schon am 1. April die Äpfel reifen lässt?

Die drei Gartenfreunde freut jedenfalls, dass die Gartensparte mal in der Zeitung steht. Denn von den 105 Gärten der Sparte stehen aktuell 20 leer: Mit oder ohne Laube, alle mit Strom und Wasser und für 90 Euro Pacht im Jahr inklusive einiger Umlagen zu haben. „Preiswerter kommt man nicht zur eigenen Scholle in der Sommerfrische“,sagt Wolfgang Fuchs. Lothar Schmidt, der das Gärtnern seit frühester Kindheit im Blut hat, wünscht sich, dass mehr junge und ältere Leute übern Gartenzaun das Wissen und die Freude am Wachsen und Gedeihen im Garten teilen. Deshalb setzt er sich als Stadt- und Kreisrat auch gerade für eine Wiederbelebung der Tafelgärten ein.

Von Thomas Sparrer