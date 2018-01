Führungswechsel im Waldheimer Florena-Werk

Waldheim. Paukenschlag am Eichberg. Raimund Münch, bisheriger Geschäftsführer der Beierdorf Manufacturing Waldheim (BMWa) und dort seit 2007 im Einsatz, wird ab 1. Februar nicht mehr in selbiger Position tätig sein. An seine Stelle tritt Stephan Roelen, der seit 2008 im Florena-Werk tätig ist und zuletzt als Materials Manager inklusive Logistik arbeitete. Zu den Gründen des Wechsel hält sich der Hamburger Mutterkonzern auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung bedeckt. „Wir freuen uns sehr, dass Herr Raimund Münch noch bis zum Sommer diesen Jahres das Team in der BMWa unterstützen und dann eine neue Aufgabe übernehmen wird“, teilt Unternehmenssprecherin Inken Hollmann Peters stattdessen in einer Mitteilung an die Presse mit. Ob er im Anschluss weiterhin innerhalb des Konzerns tätig bleiben wird, wolle man ebenfalls nicht weiter kommentieren, um keine Gerüchte zu befeuern. „Es wird bis zum Sommer weiter eine saubere und themenbezogene Zusammenarbeit geben“, beteuert Hollmann-Peters.

Von André Pitz