Fünf oder zehn? Das war die Frage, die die Großweitzschener Gemeinderäte am Dienstagabend am stärksten umtrieb. Hintergrund war ein Beschluss zur Erstellung eines Bebauungsplans für die Erweiterung des Eigenheimstandortes am Kirschberg in Westewitz. Hier muss das Landratsamt entscheiden.