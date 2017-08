Fünftklässler beschnuppern Stadt und Oberschule

Hartha. In dieser Woche starteten 51 Jungen und Mädchen an der Pestalozzi-Oberschule in Hartha in einen neuen Schulabschnitt. Die ehemaligen Grundschüler sind ab sofort Oberschüler – und allesamt aufgeregt. Nur ein was, das stört: „Endlich waren wir die Größten, jetzt fangen wir wieder ganz unten an“, erklärt Josephine Herbst das Dilemma eines Fünftklässlers, der plötzlich nicht mehr der Älteste an der Schule ist, sondern der Jüngste. Das ist aber halb so schlimm, denn dieses Schicksal teilen die Fünftkässler. Insgesamt konnten zwei Klassen gebildet werden. Das besondere in diesem Jahr: Nicht nur die Schüler sind ganz frisch an der Harthaer Schule, sondern auch die beiden Klassenlehrer. Uwe Rudolph und Alexander Gasch übernehmen zum ersten Mal eine Klasse in Hartha. Für den Zschaitzer Alexander Gasch ist es sogar die allererste Klasse überhaupt, denn er startet ganz frisch ins Lehrerleben. „Es ist aufregend. Wir lernen uns gerade alle kennen und starten unter gleichen Bedingungen ins Schuljahr“, sagt er.

Die erste Schulwoche stand für die neuen Fünftklässler ganz unter dem Motto „Kennenlernen“ – sowohl die Schüler untereinander als auch die Lehrer und die vier neuen Fächer. Biologie, Geografie, Geschichte und Technik/Computer gehören zum Lehrplan in der Oberschule. „Biologie gefällt uns bis jetzt am besten“, sind sich Michelle Seifert und ihre Mitschülerin Michelle Porsche einig. Die beiden Mädchen besuchten zuletzt die Grundschule in Geringswalde und sind nun in einer Klasse an der Harthaer Pestalozzi-Oberschule. „Am ersten Tag haben wir eine Zuckertüte bekommen, dann mussten wir das Schulhaus erkunden“, erinnert sich Michelle Seifert. Auch ins Wochenband schnupperten die Fünftklässler rein. Gestern lernten die Neuankömmlinge die Stadt besser kennen und schauten beim Harthaer Bürgermeister Ronald Kunze vorbei, besuchten die Kirche und die Sternwarte. Der eigentliche Unterricht beginnt dann am Montag nächster Woche.



Von Stephanie Helm