Polditz

Platz ist laut Sprichwort in der kleinsten Hütte, doch manchmal wird es auch in der größten Hütte eng und auch auf den Parkplätzen davor. Die erste Polditzer Bläserweihnacht mit dem Blechbläserensemble Ludwig Güttler erfreut sich großen Zuspruchs.

„Es ist für uns ein besonderes Geschenk für das Christfest“, sagt Peter Fritsch vom Polditzer Orgelverein. Er hatte Güttler eingeladen, das Konzert, welches zuletzt in der Dresdner Frauenkirche ausverkauft war, auch in Polditz zu spielen. „Ich freue mich, dass Professor Güttler seine Weihnachtstournee um das Konzert in Polditz erweitert“, so Fritsch. Warum es dem berühmten Trompeter aus Dresden am Herzen liegt, in ländlichen Regionen zu musizieren, hatte er zuletzt im Rahmen des jüngsten Passionskonzertes erläutert. Dieses hatte vorm Osterfest 2018 ebenfalls zahlreiche Besucher in das Gotteshaus gezogen. In Polditz bringt Güttler jene Konzerte zur Aufführung, die in Dresden die Frauenkirche füllen.

Für die Bläserweihnacht am Sonnabend sind gemeinsam mit der Stadtverwaltung Leisnig sowie den Feuerwehrleuten von Wiesenthal Vorkehrungen getroffen, damit das Dorf für die Anzahl der Fahrzeuge gewappnet ist, mit denen die Konzertbesucher anreisen.

Wie Fritsch erläutert, kann das Dorf nur aus einer Richtung durchquert werden, und zwar aus Richtung Leisnig kommend. Aus Richtung Wiesenthal werde gesperrt sein. So sollen Komplikationen durch Begegnungsverkehr vermieden werden. Wer ins Dorf fährt, möge auf die Feuerwehrleute achten. Sie weisen die Autofahrer zum Parken ein.

Das Konzert beginnt 17 Uhr. Es empfiehlt sich, etwa ab einer Stunde vorher Polditz anzusteuern, um in aller Ruhe einen Platz fürs Auto zu finden. In der Kirche gibt es für Zuhörer nur noch wenige Plätze. Das Konzert ist überschrieben mit „Sonnenstrahl in der Finsternis“. Ab 17 Uhr musiziert das Blechbläserensemble Ludwig Güttler unter Leitung des berühmten Dresdner Trompeters.

Von Steffi Robak