Für die beiden Plattenbauten des ehemaligen Studentenwohnheims an der Stadtbadstraße in Roßwein gibt es einen Kaufinteressenten. Dieser soll sein Konzept für die Sanierung und künftige Nutzung der Immobilie in der Stadtratsitzung am nächsten Donnerstag öffentlich vorstellen. Der Stadtrat hat über den Verkauf zu entscheiden.