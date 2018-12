Rosswein

„Nein“, sagt die Braut laut und deutlich und nicht nur dem Bräutigam, sondern auch der Hochzeitsgesellschaft steht der Schock ins Gesicht geschrieben. „Wie reagiere ich jetzt bloß?“, fragt sich Claudia Bochnigk in diesem Moment.

Dieser schlechtestmögliche Verlauf einer Eheschließung ist Roßweins Standesbeamtin zum Glück noch nicht widerfahren. Bislang verliefen alle Hochzeiten, auf denen die 48-Jährige für die Trauzeremonie zuständig war, ohne Zwischenfälle. Und waren einfach schön.

Seit dem 1. April dieses Jahres ist Claudia Bochnigk die offizielle Standesbeamtin der Stadt und damit Nachfolgerin von Petra Braune. Über die großen Fußstapfen, in die sie Anfang des Jahres getreten ist, sagt sie: „Das ist eine Hürde, die man entweder nimmt oder nicht.“ Claudia Bochnigk hat sie genommen – indem sie versucht, das Amt im Sinne von Petra Braune fortzuführen, ohne dabei ihre eigene Persönlichkeit hintenan stellen zu müssen. Dass sie eine ähnliche Mentalität hat wie ihre Vorgängerin, helfe ihr dabei.

Zehn Hochzeiten mehr als 2017

Ziemlich nervös sei sie bei ihrer ersten Trauung vor acht Jahren gewesen, na klar. Am 15. März 2010 war das und damals war sie noch die Vertreterin von Petra Braune. Die eigene große Aufregung ist im Laufe der Jahre gewichen, wobei ein gesundes Lampenfieber geblieben ist. „Aber die Ruhe überwiegt und das überträgt sich auch auf das Paar“, sagt sie zufrieden. 38 Mal ist in diesem Jahr auf dem Roßweiner Standesamt Ja gesagt worden. Bis jetzt.

Es könnte sein, dass im Dezember noch die eine oder andere Trauung dazu kommt. Manch einer, vor allem ältere Paare oder solche, die bereits lange zusammen sind, entscheiden sich kurzfristig. 2017 waren es 28 Paare, die in Roßwein den Bund fürs Leben schlossen.

Der Aufschwung habe sicher auch etwas damit zu tun, dass seit vergangenem Jahr im April auch in Ossig geheiratet werden kann, der offiziellen Außenstelle des Roßweiner Standesamtes. 17 von den 38 Trauungen sind auf dem Sonnenhof vollzogen worden. Claudia Bochnigk ist an beiden Stellen gleich gern, vor allem auch in der „Tonne“, dem Gewölbekeller, der zum Museum gehört. Dort kann in Roßwein auch geheiratet werden. Leider habe das in diesem Jahr keiner gemacht.

Herausheben will Claudia Bochnigk für sich keine Hochzeit. So unterschiedlich die Paare, so verschieden sind die Trauungen. Jede für sich habe ihr Freude bereitet. Das erste Mal hat sie in diesem Jahr ein gleichgeschlechtliches Paar getraut, zwei Frauen. Ein anderes Paar war gerade Mal ein halbes Jahr zusammen.

Keine Trauung im November

Generell, so ihr Eindruck, sind Eheschließungen heutzutage immer stärker durchorganisiert von den Paaren. Aufwändiger seien die Feierlichkeiten. Sehr viele Paare sind auch in diesem Jahr von Auswärts gekommen, aus Berlin etwa oder Dresden – dann bevorzugt, um in Ossig zu heiraten. Vor allem in den Sommermonaten hat das Roßweiner Hochzeits-Geschäft gebrummt. Und nur im November hat es gar keine Trauung gegeben.

Die Zeremonie, in deren Vorfeld Claudia Bochnigk jedes Mal eine ganz persönliche Rede für das Brautpaar vorbereitet und in die natürlich immer auch ihre eigene Lebenserfahrung einfließt, ist das Bonbon für die Arbeit eines Standesbeamten. „Nach einer Eheschließung habe ich immer ein schönes Gefühl, wenn ich alles noch einmal Revue passieren lasse.“

Im Vorfeld ist eine Menge Bürokratie und Organisation mit dem Heiraten verbunden – auch für den Standesbeamten. Genauigkeit bei der Behandlung der Unterlagen ist ein Muss.

Und bei weitem nicht nur Hochzeiten sind auf dem Standesamt ein Thema. Beurkundungen in jeder Hinsicht gehören zum Aufgabengebiet. „Das Standesamt ist für die Belange des Lebens zuständig“, wie es Claudia Bochnigk treffend formuliert. Und das bedeutet eben auch, dass hier so manch einer sein Herz ausschüttet, Lebensgeschichten erzählt und die Standesbeamtin zum Seelentröster wird.

Von Manuela Engelmann-Bunk