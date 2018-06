Hartha

Anstoß 17 Uhr, und von Ronny Leibelt ist noch nichts zu sehen. „Er hat das hier alles organisiert und ist selbst bis zum Achtelfinale nicht hier“, erzählt Heiko Dörner. „Das“ ist das WM-Camp, das die fußballverrückten Harthaer seit 2004 bei jeder Weltmeister- oder Europameisterschaft veranstalten.

Schwan wird Zufluchtsort für WM-Camp 2018

„Angefangen hat das in einem Kleingarten ’An der Reichsbahn’, dann auf dem Gelände der ehemaligen Hausschuhwerke und jetzt hat uns Mike Rossbach den Schwan zur Verfügung gestellt“, schreibt Leibelt aus der Ferne. Er ist selbstständiger Küchenmonteur, baut für Ausstellungen und ist dafür gerade in Frankreich unterwegs.

Fußball eint gewachsenen Freundeskreis

Das tut der Euphorie bei dem ersten Auftritt der deutschen Elf bei dieser WM keinen Abbruch: Nach und nach füllt sich der Schwan für die private Veranstaltung der befreundeten Clique. „Wir haben mit zehn Leuten angefangen, daraus wurden Dreißig, aus Dreißig schließlich Fünfzig“, beschreibt Heiko Dörner, der sich mit Tino Feldmann, Mario Slawy und Danny Mirsemann in die Organisation teilt.

Zu den Freunden gehören mit Mitte bis Ende 40 inzwischen Familien. Und so tummeln sich zwischen den Erwachsenen längst Teenager und jüngere Kinder – wie der Rest zumeist in einem Trikot und Wangen in den Landesfarben.

Privatveranstaltung statt Public Viewing

Nachdem mit den ehemaligen Hausschuhwerken das schwarz-rot-gold gestrichene Clubhaus verschwand, war unklar, wohin die Fußballnarren in diesem Jahr ausweichen könnten. Mike Rossbach, der Besitzer des Schwans, redete mit dem derzeitigen Mieter. Der hatte nichts dagegen, für die Freunde eine Hälfte des Saals zu öffnen.

Kein Public Viewing, eine geschlossene Gesellschaft, die mit Rasseln und Vuvuzelas entgegenfiebert, wie Joachim Löws Jungs sich an diesem Abend schlagen. Während draußen ein Regenschauer losbricht und nichts Gutes erwarten lässt, steigen im Schwan die Temperaturen.

Ronny Leibelt organisiert über Ländergrenze hinweg

Der ist mit allen Länderflaggen der WM-Teilnehmer geschmückt, die Boxen vorn an der Leinwand zieren die Flaggen der Kontrahenten Deutschland und Mexiko. „Ruf mal Ronny an“, scherzt Dörner über den abwesenden Freund, „wir brauchen hier eine Klimaanlage!“

Leibelt, der Fußballverrückte, hat sich aus der Ferne um die Technik gekümmert: Darum, dass alle gemeinsam auf der großen Leinwand sehen können, wie der amtierende Weltmeister Deutschland sich schlägt. Ein Fehlstart: Nachdem in der 35 Minute das Tor für Mexiko fällt, gibt es sportlich faire Anerkennung: „Es hat sich angekündigt, war verdient“, sagt Tino Feldmann, der sich hinter Bar auf eine Kiste gestellt hat, um über die anderen hinweg blicken zu können.

Deutschland verpatzt WM-Auftakt

Fast spöttisch kommentieren die hinteren Reihen die Einwechslung von Gómez: „Der Joker“, raunt es. „Wen sollen sie sonst bringen?“ Doch die Harthaer geben die Partie noch nicht auf, jeder Vorstoß wird dem Ratschen der Rasseln begleitet. Spannung baut sich auf. Nützt alles nichts, nach drei Minuten Nachspielzeit ist klar: Die Mannschaft hat es verpatzt.

„Merci und viele Grüße!“, schickt Ronny Leibelt am Tag darauf aus Frankreich. „Deutschland packt das trotzdem noch.“

Von Manuel Niemann