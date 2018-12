Döbeln

Die Schläuche der Eisbahn sind eingerollt. Jetzt werden nur noch die Holzplatten der Unterkonstruktion von einer Spezialfirma abgeholt. Dann erinnert nichts mehr an den diesjährigen Döbelner Weihnachtsmarkt. Der bekam von einheimischen Befragten beim Weihnachtsmarkttest von MDR-Radio Sachsen ganz schlechte Noten.

Dabei hatte der Döbelner Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende zu seinem Abschluss noch einmal gute Besucherzahlen, ein riesiges Feuerwerk und Winterwetter mit Flockenwirbel sowie ein dicht gefülltes Programm zu bieten. Insgesamt wurden trotz Dauerregens 4000 bis 5000 Eisläufer gezählt. Doch die MDR-Weihnachtsmarkttester besuchten den Döbelner Weihnachtsmarkt am 3. Dezember, einem grauen Montag, gegen 14 Uhr, um festzustellen: Nicht viel los im strömenden Regen, Kinder-Karussel noch nicht geöffnet. Kühlaggregat der Eisbahn gerade an diesem Tag defekt. Note 4,1 für Atmosphäre und 4,3 für die fehlende Unterhaltung. Gesamturteil 3,8 und Platz 14 von 26 getesteten Märkten.

Doch im Detail haben die Tester auf wunde Punkte geschaut: „Die Eisbahn nimmt die Hälfte des Platzes ein, der dadurch kahl wirkt.“ Zudem bemängelten die befragten Besucher einige Stände. Der mit Knobibrot und ein anderer mit Kräppelchen sahen aus, wie auf einem Wochenmarkt. Bemängelt wurde auch fehlende Vielfalt. Außer Glühwein, Bratwurst und Knobibrot gab es wenig Abwechslung. Zudem war nirgends ein Bühnenprogramm ausgeschildert. Lediglich das Weihnachtsliedersingen am 15.12. und das Eishockeyderby am 13.12. wurden beworben. Der Testtag war der 3.12..

Beim Sieger in Neustadt Sachsen kam da am Freitag vor dem dritten Advent mehr Weihnachtsstimmung auf. Hier reihten sich die Stände schön geschmückt um das Rathaus auf dem Marktplatz. Das Rathaus wird zum Adventskalender umfunktioniert, die Fenster sind die Türchen des Kalenders. Kritik gab es auch hier, dass eine Ecke des Weihnachtsmarktes komplett wie ein Wochenmarkt aussah. Es gab eine Weihnachtsmarktbühne, auf der immer was los sei. Zudem wurden fast alle Stände durch örtliche Vereine betrieben. Das wurde sehr gelobt und sei in dieser Fülle woanders auch noch nicht gesehen worden. Jeder Vereinsstand habe sich eine besondere Dekoration und ein besonderes Angebot einfallen lassen. Gesamtnote 1,5.

Marienberg liegt mit 1,6 auf Platz zwei. Auch hier ist der Weihnachtsmarkt wie in Döbeln zwei Wochen lang, gibt es eine Eisbahn und es wurde an einem Montagnachmittag getestet. Allerdings mit besserem Ergebnis. Die etwa 40 Stände waren dicht aufgebaut. Das ließ den Markt romantischer wirken. Auch in Marienberg dominierte eine große Eisbahn den Weihnachtsmarkt. Die Vielfalt der Buden sowie die große Eisbahn wurden gelobt. Kritiken gab es daran, dass der Bastelstand erst 15 Uhr öffnete, obwohl bereits 14 Uhr zum Testzeitpunkt viele Kinder auf dem Markt waren. Dritter im Test wurde Sebnitz mit seinem Weihnachtsmarkt zum Thema Scherenschnitt.

Im Januar soll es nun eine Auswertung des Döbelner Weihnachtsmarktes mit allen Beteiligten und den Austausch von Ideen für 2019 geben. Die Eisbahn auf dem Obermarkt samt Essen und Unterhaltung zu belassen und an nur einem Wochenende einen gemütlichen Weihnachtsmarkt auf dem Lutherplatz zu organisieren, ist eine davon.

Von Thomas Sparrer