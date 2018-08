Döbeln

Gartenabfälle, die sich illegalerweise hinter der Gartensparte Südstraße in Döbeln angesammelt hatten, sorgten am Vormittag für den 261. Feuerweinsatz der Döbelner Feuerwehr in diesem Jahr.

„Wir gehen davon aus, dass sich die illegale hinter der Sparte aufgetürmten Kompostabfälle selbst entzündet haben“, sagt Döbelns Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch und nennt es Schlamperei einiger Kleingärtner.

Die Döbelner Feuerwehrleute rückten um 10.45 Uhr mit Zwei Fahrzeugen und zwölf Kameraden aus. Unterstützt wurden sie zudem noch von der Limmritzer Ortswehr mit ihrem Tankfahrzeug und drei Kameraden. Innerhalb gut einer Stunde hatten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das nahe Waldstück verhindert. Gegen Mittag konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Anwohner und Kleingärtner schauen den Kameraden beim Löschen zu. Quelle: Sven Bartsch

Bereits am Morgen waren die Döbelner Feuerwehrleute auf die Autobahn A 14 ausgerückt. Hier hatten Anrufer der Rettungsleitstelle in Chemnitz einen Feldbrand zwischen Döbeln und Nossen-Nord gemeldet. Der stellte sich aber als riesige Staubwolke heraus, die ein Landwirt beim Pflügen seines Feldes hinter sich herzog.

Von Thomas Sparrer