Leisnig/Döbeln

Gerade erst präsentierten Polizeibeamte in Döbeln die Beute von mehr als hundert Gartenlaubeneinbrüchen in der Region Leisnig, Waldheim und Hartha im Landkreis Mittelsachsen. Der Täter schien ermittelt. Doch es nimmt kein Ende. Schon berichtet die Polizei von weiteren Einbrüchen in Gartenlauben. Die Serie will nicht abreißen.

Die Einbruchsspuren gleichen sich immer wieder aufs Neue: Eine aufgehebelte Tür (Symbolbild) Quelle: Henry Schomaker

Dieses mal Einbrüche in Leisnig

In der Wohnung eines Verdächtigen fand sich noch Diebesgut. Die Geschädigten können sich Dinge, die ihnen nachweislich gehören. bei der Polizei abholen.

Diebe schlugen erneut zu

Der Verdächtige selbst wurde allerdings in seiner Wohnung zu diesem Zeitpunkt nicht angetroffen. Ob alle der Polizei gemeldeten Fälle auf das Konto diese einen Einbrechers gehen, ist fraglich. Und eis steht fest. Die Einbruchserie hat mit dem Fund des Diebesgutes nicht geendet: Am Freitag schlugen erneut Einbrecher zu. Dieses Mal in Leisnig.

Fenster und Türen aufgehebelt

Nach Angaben der Polizei hebelten unbekannte Täter am Freitag, im Zeitraum zwischen 16 und 17 Uhr, drei Gartenlauben im Grundstück eines Mehrfamilienhauses in Leisnig auf der Gorschmitzer Gasse auf. In zwei gelangten die Täter, indem sie Fenster und Türen aufhebelten. In der Folge entwendeten sie aus diesen diverse Elektrogeräte im Wert von 150 Euro. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von 200 Euro.

Von Steffi Robak