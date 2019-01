Hartha

Der Bürgermeister hat vorsorglich einen Notfallplan an den Gasversorger weiter geleitet: Nachdem versehentlich bei Bohrungen für Baugrunduntersuchungen eine Gasleitung beschädigt wurde, sind in großen Teilen von Hartha Haushalte und öffentliche Einrichtungen ohne Gas. Wo mit diesem Medium geheizt wird, blieben Heizkörper sowie Küchenherde kalt.

„Der Notfallplan sieht vor, dass die öffentlichen Einrichtungen mit einer gewissen Dringlichkeit zuerst wieder versorgt werden können“, erläutert Kunze. Der Plan wurde als erstes an den Versorger weiter gegeben. b er in Kraft treten muss, ist derzeit noch offen. Der Gasversorger Mitgas schätzt ein, dass der Schaden in wenigen Stunden behoben sein kann.

In der Pestalozzi-Oberschule wurde der Unterricht nach 12 Uhr eingestellt. „Das betrifft eine Unterrichtsstunde sowie die Wahlkurse“, so Schulleiterin Kerstin Wilde. Wo es möglich war, holten Eltern ihre Kinder von der Schule ab. Ein Großteil der Schüler konnte normal mit dem Bus nach Hause fahren. Andere versammelten sich vorübergehend in einem Raum, wo derzeit ein Elektroheizkörper steht. Dieser steht dort, weil es während der derzeitigen Sanierungsarbeiten am Schulgebäude dort kalt werden kann.

Nicht überall hat die Havarie für kalte Stuben gesorgt. So konnte im Harthaer Gymnasium ganz normal geheizt werden. Auch im Kinderhaus, wo unter anderem Hortkinder aus der Grundschule untergebracht sind, gab es keine Komplikationen. Gekocht wird dort zudem mit Strom, womit die Gasleitungs-Havarie dort nicht ins Gewicht fiel.

Am Dienstagmorgen gegen 9.28 Uhr wurde bei Bauarbeiten in Hartha in der August-Bebel-Straße/Sonnenstraße eine Gasleitung angebohrt. In Folge dessen sind derzeit rund 970 Hausanschlüsse ohne Gasversorgung. Mitnetz Gas hat drei Ortsnetzregelanlagen außer Betrieb genommen und die Reparatur umgehend eingeleitet. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich mindestens drei Stunden dauern, teilte der Gasversorger mit.

Von daz / Steffi Robak