Jetzt ist er da, der neue Chefarzt der Klinik für Allgemeinpsychiatrie am Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen: Am Mittwochnachmittag stellte die Klinikleitung Dr. Francisco Pedrosa Gil offiziell vor. Der 52-Jährige hat klare Vorstellungen: Spezialisierter, offener und damit attraktiver für den Nachwuchs soll es werden.