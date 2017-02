Geringswalde. Ein ehemaliges Fabrikgebäude am alten Bahnhof in Geringswalde ist in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei brannte es am frühen Dienstagmorgen in voller Ausdehnung. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Hinweise auf die Brandursache gab es zunächst nicht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am Morgen noch an.

Von LVZ