Großweitzschen

Es ist wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. In Großweitzschen lautet sie: Muss die Verwaltung durch neue Räume erst besser arbeitsfähig werden, damit sich in der Kommune etwas verbessern kann oder muss man erst etwas verbessern, bevor die Verwaltung beim Bauen an sich denken darf?

Schon im Dezember debattierten die Gemeinderäte darüber. Im neuen Jahr geht der Disput weiter. Am Dienstagabend traf man sich in einem sanierten Raum des alten Kindergartens nahe der Kirche Großweitzschen zur Sitzung. Dieser könnte künftig Sitzungssaal werden – und ist damit Teil eines Gebäuderoulettes, dass sich derzeit dreht.

Erster Interessent für Versammlungsraum

Vier Gebäude sind in der Verlosung: Den Versammlungsraum an der Westewitzer Straße 34, wo bislang zumeist getagt wurde, will die Kommune verkaufen. Mit Andreas Gillner meldete sich zu Beginn der Sitzung bereits ein Interessent, der das bislang noch teilvermietete Gebäude als Wohnhaus nutzen möchte.

Der Sitzungssaal im Kindergarten hatte sich am Dienstag bewährt, der Verkauf des alten Saals ist bereits beschlossen – sobald das Verkehrswertgutachten vorliegt, wird er für Interessenten angeboten.

Archiv soll verkauft werden

Ein drittes kommunales Gebäude – das Archiv in Westewitz – soll ebenfalls verkauft werden. Die dort lagernden Unterlagen könnten auch im alten Kindergarten unterkommen. Dafür müsste das Gebäude allerdings saniert werden.

Hier kommt das vierte Gebäude ins Spiel – die Gemeindeverwaltung Großweitzschen. Laut Bauamtsleiter Klaus Bichler wird es dort langsam eng – besonders wenn im Juli zwei Kolleginnen aus der Elternzeit zurückkommen und sich dann zehn Köpfe das Haus teilen müssen.

Zu eng in der Verwaltung

„Da spielt auch der Datenschutz eine Rolle. Aus Platzgründen liegen Bauunterlagen zum Teil offen in der Nähe der Kasse, wo Bürgerverkehr herrscht“, sagte Bichler. Auch Brandschutz und Fluchtwege seien zu beachten. Laut Verwaltungsmitarbeiterin Doris Bindig sei im Rathaus seit 18 Jahren nicht vorgerichtet worden.

„Ich war kürzlich das erste Mal beim Bauamtsleiter. Platzmäßig ist es wirklich sehr eng. Man hört ja auch Leute aus anderen Zimmern deutlich reden“, pflichtete Ratsmitglied Axel Klingner den Plänen der Verwaltung bei, einen Planer durch Rathaus und Kindergarten zu schicken, um die Möglichkeiten der effektiveren Nutzung zu prüfen. Maximal 3000 Euro soll das kosten.

Einige Räte für Investitionen in die Gemeinde

Dagegen sprach sich Manfred Nestler aus. „Wir wollen in Schule, Bauhof und Feuerwehr investieren. Da kommen noch viele Baustellen auf uns zu. Und da reden wir noch nicht von den Ortsteilen, wo seit Jahren nichts passiert ist“, meinte er.

Sven Schilder betonte, man solle lieber nachhaltig investieren, um Kosten einzusparen wie in die Raumdecke der Kita Mockritz oder LED-Beleuchtung bei den Straßenlaternen. Freie Räume gebe es auch in der Grundschule.

Andreas Haupt widersprach dem deutlich. „Wenn wir hier nicht anfangen, kommen wir nirgendwo weiter, da hängen jetzt vier Gebäude dran. Wir haben das alles ausführlich besprochen“, sagte er. Bei drei Gegenstimmen der CDU-Fraktion stimmte der Rat dem Auftrag an den Planer zur Prüfung von Verwaltung und altem Kindergarten zu.

Von Sebastian Fink