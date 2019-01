Lutz Liebmann hat nach fast genau 20 Jahren als Döbelner Stadtbadchef zum Jahreswechsel den Ruhestand angetreten. Was er in dieser Zeit erlebt hat, passte auch in 60 Jahre. Von Wehmut dennoch keine Spur: Der Neu-Rentner ist rundum zufrieden. Im Bad schaut er auch weiterhin regelmäßig als Schwimmer vorbei und will mit 80 Jahren ein besonderes Jubiläum mitfeiern.