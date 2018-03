Leisnig: Der Lebenszyklus und seine Meilensteine

Jan Deicke pfeift eine kleine, wohlbekannte Melodie, dann erzählt er auf Burg Mildenstein in Liedern und Märchen, wie die Mysterien von Leben und Tod in verschiedenen Kulturen gesehen werden. Der Theaterkünstler eröffnet die Sonderausstellung „Jegliches hat seine Zeit“ auf der Burg Mildenstein in Leisnig. Bis Ende Oktober ist sie geöffnet.