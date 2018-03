Gegen Gewalt: Harthas Gymnasiasten lernen voneinander

Das Prinzip hat sich am Martin-Luther-Gymnasium bewährt: Um die fünften Klassen für das Thema Gewalt zu sensibilisieren, tauschten auch in diesem Jahr Schüler der Zehnten mit ihren Ethiklehrern die Rolle. Das sorgt für etwas mehr Augenhöhe, schafft Vertrauen, sich für ein schwieriges Thema zu öffnen und sorgt an der Schule für mehr Zusammenhalt.