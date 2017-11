Gehölzschnitt dauert länger an der A-14-Auffahrt Döbeln-Ost

Döbeln. Der Autobahnanschluss Döbeln-Ost ist länger gesperrt, als angekündigt. Der Anschluss in Richtung Dresden sollte Dienstag und Mittwoch wegen Gehölzschnitt dicht sein, für Mittwoch und Donnerstag waren Arbeiten am Anschluss in Richtung Magdeburg angekündigt. Am Freitag war aber noch nichts fertig.

„Die Baustelle auf der Richtungsfahrbahn Dresden wird wohl noch bis Sonnabendmittag bestehen bleiben. Der beauftragte Dienstleister hat aus unserer Sicht offenbar die Anforderungen unterschätzt und muss jetzt Gas geben“, sagt Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Unklar ist nach ihren Worten, wann der Gehölzschnitt an der Anschlussstelle in Richtung Leipzig beginnt. Diese habe das Lasuv auf unbestimmte Zeit verschoben.

Von öbu/diw