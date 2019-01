Döbeln

Gesetze gelten auch Behinderte. Das erklärte Rechtsanwalt Andreas Gumprich jetzt seinem Mandanten in einem Prozess am Amtsgericht Döbeln. Dem Gehörlosen lag unter anderem zur Last, mit Dreck geschmissen, einen Pflanzkübel nach den damaligen Nachbarn geworfen und einem Polizisten den Stinkefinger gezeigt zu haben. Strafbar als Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Der Mann brachte eine einschlägige Vorstrafe mit. Sechs Monate Haft mit Bewährung gab es, weil er ein Messer nach Polizisten geworfen und sich gegen die Beamten gewehrt hatte.

Erst Dreck , dann Kübel

Vor dem Hintergrund einer möglichen Haftstrafe für die neuerlichen Taten hatte Richterin Karin Fahlberg Rechtsanwalt Gumprich als Pflichtverteidiger beigeordnet. „Wenn Sie ins Gefängnis kommen, wird das sehr schwer für Sie. Da nimmt keiner Rücksicht, weil sie behindert sind“, redete er dem Mittvierziger ins Gewissen, künftig nicht mehr aggressiv zu reagieren, wenn ihn seine Mitmenschen nicht verstehen. Denn so erklärte der Anwalt, weshalb der Gehörlose am 31. Mai 2018 zunächst Dreck auf die frische Wäsche seiner Nachbarn warf und dann den Pflanzkübel hinterher, dabei die Nachbarin aber zum Glück verfehlte. „Am 31. Mai ist ihm der Blumenkasten vom Balkon gefallen. Er wollte, dass ihm die Nachbarn helfen und den Blumenkasten wieder hochgeben. Er dachte, ihm wird nicht geholfen und war aufgebracht. Er weiß aber, dass das nicht richtig gewesen ist, was er gemacht hat“, räumte Rechtsanwalt Gumprich die Dreckschleuderei und den Blumkastenwurf für seinen Mandanten ein. Auch den Stinkefinger gegenüber dem Polizisten gab der Gehörlose zu. „Er hatte ein Fax mit einer Anzeige an die Polizei geschickt. Weil aus seiner Sicht nichts passierte, ging er ins Revier, um das zu klären und war sauer“, sagte Andreas Gumprich. Verständnisschwierigkeiten hatte der Angeklagte im Gericht nicht. Zwei Dolmetscherinnen für Gebärdensprache waren anwesend und jeweils eine übersetzte.

Geldstrafe statt Knast

Wegen des Geständnisses konnte Richterin Fahlberg auf die Zeugen verzichten und diese nach Hause schicken. Der Angeklagte bat sie zuvor um Verzeihung. Ein älterer Mann dachte offenbar, damit sei das Verfahren für den Gehörlosen erledigt, er komme mit einer Entschuldig davon. „Das kann nicht sein. Er kann sich doch nicht hinter seiner Behinderung verstecken. Die Kinder im Haus hatten Angst vor ihm“, sagte der Mann. Auch er hatte schon Probleme mit dem Angeklagten. Aber mit einer Entschuldigung war es strafrechtlich nicht getan, wenngleich der Taube nicht ins Gefängnis muss. Richterin Fahlberg verurteilte ihn wegen Beleidigung (Stinkefinger, Dreckschleuderei) und versuchter gefährlicher Körperverletzung (Blumenkastenwurf) zu einer Gesamtgeldstrafe von 110 Tagessätzen zu 20 Euro. So hatte es Staatsanwältin Rickert beantragt. Zwei weitere Anklagepunkte beerdigte die Richterin auf Antrag der Staatsanwältin. Die Sanktion dafür hätte die Gesamtstrafe nicht wesentlich erhöht. „Sie haben in einem Haus gewohnt, wo es mit der Nachbarschaft nicht geklappt hat. Das lag aber zum Teil auch an Ihnen. Klar ist die Kommunikation mit Ihnen schwierig und bedarf für uns Hörende Gewöhnung. Da müssen wir Toleranz üben. Umgekehrt bedeutet das aber nicht, dass Sie sich hinter ihrem Handicap verstecken können“, sagte die Richterin, als sie das Urteil begründete. Es ist bereits rechtskräftig.

Gehörloser soll weiterhin Stress machen

Der Gehörlose wohnt mit seiner Frau jetzt woanders in Döbeln. Aber trotzdem soll er noch am Haus seiner ehemaligen Wohnung vorbei gehen und beleidigende Gesten machen. Das hatte einer Nachbarn erst neulich wieder beobachtet, ließ er das Gericht wissen. In der neuen Wohnung gäbe es aber keine Probleme mit der Nachbarschaft, sagte Rechtsanwalt Gumprich. Auch mit dem Trinken habe der Mittvierziger aufgehört. Als er damals das Messer auf die Polizisten geworfen hatte, war er betrunken. Nach dem Urteil für diese Tat Anfang 2018 hatte er sich wegen des Alkoholproblems behandeln lassen. Mittlerweile arbeitet der Gehörlose in einer Behindertwerkstatt.

Von Dirk Wurzel