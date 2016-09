Döbeln. Das Festival der schnellen Beine umfasste wie gewohnt sieben Wettkämpfe: In zwei Läufen kürten die Kindergartenkinder des Altkreises Döbeln die schnellste Staffel; anschließend stellten sich die Grundschüler in zwei und die Fünft- bis Zehntklässler in insgesamt drei Läufen der sportlichen Aufgabe.

Auf dem Weg zu Gold gut gestartet waren die Grundschüler aus Döbeln Ost. Doch die Konkurrenz aus Sitten kassierte beim dritten Wechsel den Vorsprung und setzte sich an die Spitze. Im fünften Wechsel verloren die Döbelner zu viel Zeit und Sitten baute seine Führung aus. Mit großem Abstand zurück gefallen kämpften derweil die Grundschüler aus Mochau und Großweitzschen um den dritten Platz. „Die Erstklässler, die zum ersten Mal Wettkampf-Atmosphäre schnuppern konnten, haben sich gut geschlagen“, zog nach dem Rennen Sportlehrerin Doreen Klessig Bilanz. „Ein solches Stadion ist mit unserem kleinen Sportplatz in Mochau nicht vergleichbar.“ Doreen Klessigs Dank galt auch den Eltern, die durch private Fahrdienste die Teilnahme in Döbeln erst möglich machen.

Einen Platz auf dem Siegertreppchen bereits sicher hatten die Grundschüler aus Waldheim; gingen im zweiten Lauf der Grundschulen doch „nur“ drei Staffeln an den Start. Dass die Kunzemänner der Konkurrenz davon liefen und auch die Silbermedaille nach Döbeln an die Grundschule „Am Holländer“ ging, war für Amrei Kundt kein Grund zur Traurigkeit. „Die Kinder haben gekämpft und dass bei dieser Hitze – das zählt“, so die Sportlehrerin aus Waldheim. In einer Arbeitsgemeinschaft „Leichtathletik“ haben die Grundschüler für den Staffellauf trainiert. Im Rahmen der Ganztagsangebote werden aktuell in Waldheim zwölf Kinder der zweiten bis vierten Klasse spielerisch an die Leichtathletik herangeführt.

Im Lauf der Fünft- und Sechstklässler dominierten die Lessing-Gymnasiasten das Feld, verwiesen das Martin-Luther-Gymnasium Hartha und die Oberschule Waldheim auf die Plätze. Immerhin Silber schien den Döbelnern bei den Siebt- und Achtklässlern sicher – bis die Jungs der Oberschule“Am Holländer“ zu einem fulminanten Schlussspurt ansetzten und sich zwischen Martin-Luther- und Lessing-Gymnasium schoben. Eine sportliche Leistung, die die Mädchen im Zieleinlauf mit einem Kreisch-Konzert honorierten.

Im letzten Lauf der Neunt- und Zehntklässler konnten die Waldheimer Oberschüler ihre beim Start erarbeitete Führung nicht halten; die Konkurrenz aus Hartha kassierte erst die Lessing-Gymnasiasten und dann die Staffel von der Zschopau.

Zwei Gold- und eine Silbermedaille – für das Martin-Luther-Gymnasium Hartha war der 19. DAZ-Staffellauf ein voller Erfolg. Dahinter stecken die Sportlehrerinnen Susan Höhme, Marion Richter und Grit Schruttke. „Die Platzierungen zeigen, dass wir die Läufer gut ausgewählt haben und die Motivatio unserer Schüler, hier gut abzuschneiden, stimmte.“

19. DAZ-Staffellauf – die Ergebnisse:

Kindertagesstätten, 1. Lauf:

1. Kita „Unter den Linden“ Roßwein, 2. Villa Regenbogen Mochau, 3. Kita Rößchen-grund Döbeln

Kindertagesstätten, 2. Lauf:

Grundschulen, 1. Lauf:

Grundschulen, 2. Lauf:



Oberschulen/Gymnasien Klasse 5-6:



Oberschulen/Gymnasien Klasse 7-8:



Oberschulen/Gymnasien Klasse 9-10:



Von Antje Krieger