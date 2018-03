Geklauter Landrover geht bei Leisnig in Flammen auf

Zaschwitz. Mit steckendem Zündschlüssel stellte der Besitzer eines Jeeps vom Typ Land Rover Discovery am Sonnabendabend sein Fahrzeug in einem Gebäude an der Straße in Zaschwitz ab. Gegen 22 Uhr musste der Mann feststellen, dass der Land Rover verschwunden war. Bisher unbekannte Täter hatten das Auto im Wert von rund 7 000 Euro gestohlen.

Bei Leisnig in Flammen aufgegangen

Einige Stunden später, in der Nacht zu Sonntag, gegen 2.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Feld am Görnitzweg in Leisnig gerufen. Dort stand ein Pkw in Flammen und brannte vollständig aus. „Wahrscheinlich handelt es sich bei dem ausgebrannten Auto um den in Zaschwitz gestohlenen Land Rover. Dahingehend laufen die Ermittlungen“, erklärte gestern Polizeisprecher Andrzej Rydzik. Spezialisten der Chemnitzer Kriminalpolizei nehmen das Wrack zeitnah hinsichtlich der Brandursache in Augenschein.

Mindestens ein Jahr Haft

Sollten die Ermittlungen ergeben, dass der Täter den Landi angesteckt hat und die Polizei diesen feststellen, droht ihm wegen Brandstiftung eine Strafe von mindestens einem Jahr Haft. Bei mildernden Umständen ist eine geringere Strafe drin..

Von daz