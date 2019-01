Klosterbuch

Gemeinsam mit dem Rotary-Club Döbeln wollen die Mitglieder vom Förderverein Klosterbuch den Schäden vom Sturmtief Friederike zu Leibe rücken. Das Dach von der Ostseite des früheren Kuhstalls muss dringend erneuert werden. Nachdem der Sturm dem alten Gebäude ordentlich unter die Dachpfannen und durchs Gebälk gefahren war, stellte sich heraus: Die Zeit hatte dem Dachstuhl schon zuvor extrem zugesetzt. „Wir musste dringend reagieren“, sagt der Fördervereinsvorsitzende Heiner Stephan.

Die Westseite des Kuhstall-Daches wurde als erstes saniert. Nun soll auch die Westseite in Angriff genommen werden. Quelle: Sven Bartsch

Zuvor, in einem gesonderten Bauabschnitt, hatte der Verein schon den Westteil des Daches sanieren lassen müssen. Dort waren die Dachschäden durch den Sturm sehr viel offensichtlicher. „Diesen Bauabschnitt können wir in Kürze erfolgreich abschließen“, ist Stephan froh. Die Dachhaut muss noch drauf. Die Dachsanierung vom Ostteil des Gebäudes hat sich als ebenso dringend erforderlich erweisen, wenngleich Stephan in dem Fall von einem „Kombi-Schaden“ aus Altersverschleiß und Beschädigungen durch starke Sturm spricht. Wie sich zeigte, hatte sich im Laufe der Zeit der gesamte Dachstuhl abgesenkt. Das müsse behoben werden. „Mit der Erfahrung aus den Arbeiten vom ersten Bauabschnitt ist abschätzbar, welchen Aufwand das mit sich bringt,“ sagt er. Das nächste Sanierungsprojekt bahnte sich an. Insgesamt sind allein für diesen zweiten Abschnitt Kosten von 99.000 Euro veranschlagt.

Fördermittelbescheid über 72.000 Euro

Ein Fördermittelbescheid über 72.000 Euro ging dem Vereinsvorsitzenden erst in der vergangenen Woche zu. „Dennoch müssen wir jetzt noch 27.000 Euro aufbringen. Da haben wir noch viel vor uns, und Spenden wie die vom Rotary Club Döbeln- Mittelsachsen helfen uns dabei ungemein.“ Mit den Rotariern ist der Förderverein besonders eng verbunden, unter anderem hatten Club-Mitglieder schon mit Arbeitsensätzen tatkräftig bei der Gestaltung des Außengeländes geholfen. Im Rahmen einer Vorstandssitzung der Fördervereins wurde zuletzt ein Spendenscheck übergeben.

Von Steffi Robak