„Geliebt, gehasst, geschoben ...“

Feuerwehr Ottewig nimmt neues Fahrzeug in Dienst

Ein wenig Trauer und viel Heiterkeit herrschte am Sonnabend im Ottewiger Park: Die Feuerwehr verabschiedete ihren 41 Jahre alten LO endgültig in den Ruhestand und zeigte dabei ein bewegendes, selbst gedrehtes Video. Zugleich wurde der neue Iveco in Betrieb genommen, der seinen ersten Einsatz schon hinter sich hat.