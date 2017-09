„Gemeinsam“ in die neue Spielzeit gefrühstückt

Gemeinsam.“ So hat Intendant Ralf-Peter Schulze die neue Spielzeit 2017/18 am Mittelsächsischen Theater Döbeln-Freiberg überschrieben. Gemeinsam mit dem Förderverein „Freunde des Döbelner Theaters“, der Theaterleitung und den Vorständen sowie Ensemblemitgliedern hatte er am Sonntag zur Spielzeiteröffnung ins Theater Döbeln eingeladen.