Generationswechsel Teil 1: Tino Hütter kommt für Bernd Wetzig

Pünktlich vor dem ersten Parkfest im neuen Wohnpark in Döbeln-Ost am Sonnabend hat die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt bereits am Freitag eine Personalie gelüftet. Für den Ende Januar 2018 in den Ruhestand wechselnden kaufmännischen Vorstand Bernd Wetzig kommt der 38-jährige Tino Hütter.