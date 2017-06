Reinhard Kolbe gibt Staffelstab bei Knobloch in Döbeln weiter an seinen Sohn Thomas

Reinhard Kolbe gibt den Staffelstab bei Deutschlands ältestem Briefkastenhersteller Knobloch Nachf. GmbH in Döbeln weiter an seinen Sohn Thomas Kolbe. 27 Jahre stand Reinhard Kolbe an der Spitze des vor 148 Jahren gegründeten Familienbetriebes, der heute 150 Mitarbeiter beschäftigt.