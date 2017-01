Döbeln. „Wir sind Weltkulturerbe“ Dieser Slogan stand am Dienstagabend über dem sechsten Neujahrsempfang, den die Raiffeisenhandelsgenossenschaft (RHG) Leisnig-Oschatz, die VR-Bank Mittelsachsen und die Döbelner Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF) gemeinsam im Döbelner Sport- und Freizeitzentrum Welwel ausrichteten. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Landwirtschaft waren der Einladung gefolgt und verfolgten zunächst einen Imagefilm zu der von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch begründeten Idee von Genossenschaften. Sequenzen des Filmes wurden bei der WGF gedreht. Als Spar- und Kreditvereine (die heutigen Volksbanken) zur Beschaffung von Geld für Investitionen und die Gründung von Produktionsgenossenschaften legten beide den Grundstein des heutigen Genossenschaftswesens. „Die Genossenschaft als unternehmerische Rechtsform ist nicht Aktionären sondern ausschließlich den Mitgliedern und der Region verpflichtet“, betonte Angelika Belletti vom Raiffeisenbank-Vorstand. Auch wenn das Bankgeschäft durch die Niedrigzinspolitik gerade auf den Kopf gestellt wurde, konnte sie für die VR Bank Mittelsachsen positive Zahlen vermelden. Die Bilanzsumme der Genossenschaftsbank stieg 2016 um 4,1 Prozent auf 733 Millionen Euro. Die Kundeneinlagen wuchsen um 4,7 Prozent auf 628,7 Millionen Euro. Das Kreditgeschäft wuchs um 4,1 Prozent auf 366 Millionen Euro. Davon wurden 2016 allein 74 Millionen Euro neue Kredite ausgereicht, 24 Millionen für Bauherren und 50 Millionen an Geschäftskunden. Die Mitglieder der VR Bank Mittelsachsen bekamen eine Dividende von 436 000 Euro auf ihre Anteile.

Auch Horst Franke, Vorstand der Raiffeisenhandelsgenossenschaft Leisnig-Oschatz eG, konnte gestiegene Umsätze von 1,9 Prozent im Markbereich und sogar 4,1 Prozent im Baustoffgeschäft seiner Handelsgenossenschaft verkünden. Die Eingliederung des Technikcenters Schönberg unter der Flagge der RHG verbuchte Franke nach einem Jahr als großen Erfolg. Größtes Vorhaben seiner Genossenschaft wird ab dem späten Frühjahr 2017 der Umbau des Waldheimer Raiffeisen Bau- und Gartenmarktes sein.

Den Genossenschaftsgedanken betonte Stefan Viehrig von der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt. Mit Petra Nowak vom Vorstand und Aufsichtsratschef Jürgen Berger begrüßte er die Vertreter der Ersten Wohnungsgenossenschaft Hartha, die 2017 mit der Döbelner WGF fusionieren möchte. 120 Wohnungen wird die WGF in diesem Jahr in Döbeln sanieren. Bis August soll der neue Wohnpark in Döbeln-Ost II mit 24 Wohnungen fertig sein. Der Neubau von sechs Wohnhäusern wird im Wohngebiet Sonnenterrassen in Döbeln-Nord angeschoben und das neue WGF-Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum entsteht an der Blumenstraße 51 A. Doch neben der Kernkompetenzs im Vermieten genossenschaftlichern Wohnraumes setzt die WGF auch auf Mehrwert durch Veranstaltungen, genossenschaftseigene Gruppen, Investitionen ins Wohnumfeld sowie auf über 70 regionale Partner vom Sanitätshaus bis zum Optiker. Die drei großen Forschungsprojekte, an denen die WGF beteiligt ist, sollen 2017 Früchte tragen.

Von Thomas Sparrer