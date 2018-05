Der 25-jährige Florinell P. kam mit seiner Mutter aus Rumänien. Sie hatte einen deutschen Mann kennengelernt. Bis zum Dezember 2016 führte er ein straffreies Leben. Dann begann er im November 2016, Leute zu schlagen. Innerhalb eines Jahres beging er dann mindestens ein Dutzend weiterer Straftaten. Für folgende Vergehen hat ihn jetzt das Amtsgericht Chemnitz unter anderem zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt:

Körperverletzungen im Weiterbildungsinstitut ASG Döbeln und sowie im Kaufland im November 2016: Florinell P. schlägt in den Räumen des Bildungsträgers eine 26-jährige Waldheimerin mit der Faust. Sie hatte ihn zuvor gebeten, sich nicht mit ihren Freunden anzulegen beziehungsweise ordentlich mit ihnen zu reden. Im Kaufland Döbeln schlägt er seine Ex-Freundin, schubst deren neuen Freund in ein Regal. Zweimal Körperverletzung.

Beleidigung auf dem Lidl-Parkplatz: Am 25. November 2016 bezeichnet der Rumäne auf dem Lidl-Parkplatz eine andere Ex-Freundin mit einem ganz üblen rassistischen Schimpfwort. Beleidigung

Drei Ladendiebstähle im Dezember 2016 im Aldi, Edeka und Netto in Döbeln: Zur Beute im Wert von insgesamt knapp unter 20 Euro gehörten zum Beispiel Hirtenkäse, Mozzarella, Überraschungseier, Energy-Drinks. Zum ersten Mal klaute P. im Döbelner Netto am 6. Dezember 2016 vier Dosen eines Energy-Drinks. Die beute gab er dem Ladendetektiv heraus – drohte ihm aber mit den Hells Angels. Der Ladenhüter verzichtete auf die Personalien. Dreimal Diebstahl, einmal Nötigung

Tatkomplex Staupitzbad, 22. Januar 2017: Gegen 3.15 Uhr sticht er einen Diskobesucher nach einem verbalen Disput Mit dem Messer in den Rücken. Die Stichwunde ist drei Zentimeter tief und fünf Zentimeter lang. Zudem schneidet er den 23-jährigen Geschädigten mit dem Messer. Als die Security eingreift, verletzt Florinell P. einen Sicherheitsmann mit dem Messer und droht dann, alle umzubringen. Zweimal gefährlicher Körperverletzung und einmal Bedrohung.

Nach dem Messer-Vorfall kommt P. zum ersten Mal in Untersuchungshaft, wird später wieder entlassen und begeht dann folgende Straftaten:

Angriffe auf Polizisten am 10. Oktober 2017: Polizeieinsatz an der Albertstraße in Döbeln, hier soll P. mit dem Baseball-Schläger gewütet haben. Zunächst zeigt er sich kooperativ, geht mit erhobenen Händen auf die Beamten zu. Später sei seine Stimmung gekippt, er habe sich zunehmend aggressiver aufgeführt, sagen die Polizisten als Zeugen vor Gericht. Sie fesseln ihm die Hände auf dem Rücken und bringen ihn in den Streifenwagen. Als P. im Auto ist, tritt er einen Polizeioberkommissar gegen die Brust. Als ihn dieser später im Revier in die Zelle führt, versetzt ihm der 25-Jährige einen Kopfstoß. Als später ein Polizeihauptmeister zu P. in die Zelle kommt, spuckt dieser dem Beamten ins Gesicht. Der Polizist bekommt auch einige üble Ausdrücke zu hören. Das ist dem Mann mehr oder weniger egal. Aber das Anspucken nimmt er Florinell P. übel. Zweimal Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung, einmal Beleidigung.

Nach diesen Vorfällen erließ die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Chemnitz erneut einen Haftbefehl gegen den Rumänen. Seit Oktober 2017 sitzt er in Untersuchungshaft. Bis das Urteil rechtskräftig ist, dauert die Untersuchungshaft fort. Sollte das Urteil so rechtskräftig werden, schließt sich Strafhaft an. Die könnte Florinell P. in Waldheim verbüßen. Er gilt als Ersttäter und hat über zwei Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Derzeit liegt er im Haftkrankenhaus Leipzig, lässt seine Depressionen behandeln. diw