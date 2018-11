Hartha

Doppelt Pech hatte ein Renault-Fahrer am Sonntag bei Gersdorf. Nicht nur, dass sein Auto einen technischen Defekt hat, den Führerschein ist der auch erstmal los.

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, fielt der Mann am Sonntag Zeugen auf. Er stand auf der Staatsstraße 36 ungefähr 100 Meter nach dem Ortsausgang von Gersdorf und hatte offenkundig ein Problem mit seinem Fahrzeug. Die Zeugen hielten an und boten dem Renault-Fahrer ihre Hilfe an. Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch bei dem Mann und informierten die Polizei. Die Beamten ließen den Mann pusten. Der Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 2,2 Promille. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher.

Von daz