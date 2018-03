Gersdorfer Friedhof will an Weltkriegsopfer namentlich erinnern

Der Friedhof in Gersdorf möchte zukünftig mit Messingtafeln wieder an die Namen der im Zweiten Weltkrieg Gefallenen und Vermissten erinnern. Der Wunsch bestehe bei vielen in der Bevölkerung, heißt es aus der Friedhofverwaltung. Doch sie benötigt Hilfe: bei der Namenssichtung und der Finanzierung.