Gersdorfer Kalender findet großen Anklang

Gersdorf/Hartha. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr einen Kalender für Gersdorf und die Ortsteile der ehemaligen Gemeinde. Initiiert hat den Kalender der Gersdorfer Sportverein. „Insgesamt haben wir etwa 115 Stück verkauft“, weiß Annika Bartling vom Verein.

Die Motive für jedes einzelne Kalenderblatt kamen von Bürgern, Hobby-Fotografen und der ein oder anderen bekannteren Persönlichkeit. So hat beispielsweise auch der ehemalige Harthaer Bürgermeister Gerald Herbst daran mitgewirkt. Vorangegangen war ein Fotowettbewerb im Rahmen des Gersdorfer Dorffestes. Dort riefen Annika Bartling und ihre Mitstreiter dazu auf, Fotos von Gersdorf und der näheren Umgebung, einzureichen, um sie zum Fest in einer Ausstellung zu zeigen. Auf über 100 Einsendungen konnte der SV Gersdorf 1910 zurückgreifen. „Es wäre schade um die ganzen Fotos gewesen. Nach der Ausstellung wollten wir gern einen weiteren Verwendungszweck dafür finden“, weiß die 22-Jährige. Dann kam ihnen die Idee für den Kalender. 13 Motive für den Kalender auszuwählen, erwies sich dabei allerdings als schwierig. Zu schön waren die vielen eingesandten Fotos.

Naheliegend also, dass der Verein darüber nachdenkt, die Aktion in eine zweite Runde starten zu lassen. „Noch ist nichts spezielles geplant. Wir könnten uns aber vorstellen, solch einen Fotowettbewerb noch einmal zu machen“, sagt Annika Bartling. „Wir wissen nur noch nicht wann und in welchem Rahmen beziehungsweise unter welchem Motto.“ Nach der Urlaubssaison wollen sich die Vereinsmitglieder wieder zusammen setzen, neue Ideen besprechen und organisatorische Dinge klären. „Der Fotowettbewerb an sich wurde schon sehr gut angenommen. Und wenn man die Fotos für die Kalenderaktion weiter verwenden kann, ist es umso schöner.“

Neben dem Kalender für Gersdorf und die anliegenden Ortsteile ließ der SV Gersdof 1910 auch Postkarten anfertigen. Damals noch mit Wintermotiven. „Auch die sind ziemlich gut angenommen worden“, weiß Bartling. Zwar seien noch welche zu haben, doch die Wintermotive lassen den Verkauf aktuell – verständlicherweise – stagnieren. Dafür ist für die nächste Winterzeit bereits ein kleiner Vorrat vorhanden. Und wer weiß, vielleicht gibt es schon bald Nachschub in Form neuer Fotos.



Von Stephanie Helm