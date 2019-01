Waldheim

Perthes liegt im Nordosten Frankreichs, nicht weit weg von Reims. Für den 11. Januar 1915 meldete der deutsche Heeresbericht die Rückeroberung eines Schützengrabens durch deutsche Truppen, die dem Feind „schwere Verluste“ beibrachten.

Bewegung ist wichtig

Am 11. Januar 1915 – Kaiser Wilhelm II. regierte und seine Soldaten kämpften an zwei Fronten – in diesen düsteren Kriegszeiten kam in Waldheim in einem Haus an der Hainichener Straße Gertrud Bley zur Welt. Und sie lebt noch heute in der Stadt an der Zschopau, fünf politische Systeme, sechs Währungsreformen und vor allem 104 Jahre später. „Der Eine raucht, der Andere trinkt, der Dritte ist zu faul, zum Laufen.“ So erklärt Gertrud Bley, was sie alles nicht gemacht hat, um 104 Jahre alt zu werden. „Auf die Beweglichkeit kommt es an“, sagt die drahtige Frau, die bis 1976 als Chefsekretärin im Waldheimer Krankenhaus arbeitete. Nach dem 2. Weltkrieg hatte sie dort angefangen. Im Krieg war sie Rot-Kreuz-Schwester bei der Kinderlandverschickung. „1942 haben sie mich eingezogen, zuvor war ich von 1934 an im Rathaus angestellt“, berichtet die Jubilarin.

Ein Groschen aus Geburtsjahr

Den Haushalt schmeißt sie noch weitgehend allein. Auf die Frage, ob sie eine Wirtschaftshilfe hat, antwortet Gertrud Bley: „Dafür bin ich noch zu fit.“ Das ist gewissermaßen sogar behördlich festgestellt. Über Krankheiten sprechen möchte sie nicht. Das machen nämlich nur alte Leute. Und alt fühlt sich die älteste Waldheimerin nicht. Das ließ sie am Freitag die kleine Geburtstagsrunde wissen. Neben Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) waren auch Leute vom Volkschor da und Albrecht Hänel, der Vorsitzende des Heimatvereins, zu dem der Volkschor gehört. Diesen hat Gertrud Bley 1993 mitgegründet und war auch bei den Wanderfreunden des Heimatvereins aktiv.

Albrecht Hänel hatte als Geburtstagsgeschenk einen Groschen aus Gertrud Bleys Geburtsjahr mitgebracht. Und Steffen Ernst eine Einladung zum Neujahrsempfang, natürlich mit Hol- und Bringdienst. Gertrud Bley lud gleich für ihren 105. Geburtstag ein. „Den feiern wir dann aber im Café Ernst“ sagte sie und die ganze Geburtstagsrunde lachte. Humor scheint auch nicht zu schaden, wenn man richtig alt werden will.

