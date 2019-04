Leisnig

Es gab Zeiten, da wurde den Kindern der Emil-Naumann-Grundschule in Sitten reihenweise übel, weil es nach Schwefelwasserstoff stank. Der Grund sollen Abwässer gewesen sein, die aus dem Nachbarlandkreis Richtung Jägerteich sickerten.

Eins der letzten Reparaturprojekte von Hochwasserschäden, am Pfuhlgraben, soll das Problem beheben. Der Bockelwitzer Ortsvorsteher und frühere Bürgermeister Michael Heckel erläutert vorm Leisniger Stadtrat seine Sicht auf die Misere.

Gründe reichen bis in die DDR-Zeit

Es klingt wie eine Räuberpistole, denn die Geschichte reicht bis in die DDR zurück, also vor Heckels Bürgermeister-Zeit. Doch auch in dieser Funktion habe er sich damit herumgeschlagen. Heckel spricht von einem „politökonomischen Korruptionskrimi“.

Karl-Eduard ließ Dreckwasser umleiten

Das Abwasser einer Fabrik kurz hinter der Kreisgrenze habe gemäß den topografischen Gegebenheiten über in Richtung Wermsdorf abgeleitet werden sollen. „Dann hätte die Wermsdorfer Teiche getroffen und nicht unseren Jägerteich“, so Heckel. Wermsdorf, das habe man nicht gewollt.

Wer „man“ ist, erklärt Heckel: In den 70er Jahren sei Karl Eduard von Schnitzler, Moderator der Polit-Propaganda-Sendung „Der Schwarze Kanal“, mit dem damaligen Fabrikdirektor um Wermsdorf auf die Jagd gegangen. Dorthin sollte keinesfalls Produktions-Abwasser fließen. Also: Ab damit in die andere Richtung, nach Sitten.

Nach der Wende floss die Brühe weiter aus Nordsachsen nach Mittelsachsen, von einem Landkreis in den nächsten, mit zwei verschiedenen Umweltbehörden, von denen nach Heckels Worten keine zuständig sein wollte: Nicht die, wo das Dreckwasser den Laden verließ und auch nicht die, wo die Kinder vor Übelkeit in der Schule umkippten.

Selbst im Sommer Schulfenster zu

Letzteres bestätigt die Schulleitung: Die Fenster mussten selbst im Sommer wegen des Gestanks geschlossen bleiben. Das blieb auch so, nachdem die Treuhand den Betrieb privatisierte. Seitdem kämpfte Bockelwitz darum, dass das Problem abgestellt wird. Heckel: „Wir hatten schon den Gedanken, den Durchlass an der Kreisgrenze zu vermauern, damit das Problem schön dort drüben bleibt.“

Dem Pfuhlgraben fehlt Gefälle

Getan habe das natürlich keiner. Auch wenn das Unternehmen mittlerweile in die Wasseraufbereitung und -ableitung investiert habe, hält Heckel den Pfuhlgraben nach wie vor für ungeeignet als Abwasservorfluter mit Flussrichtung nach Sitten. Er werde nicht kontinuierlich mit Wasser gespeist, sondern nur aus der Feld-Drainage und durch Regen, in beiden Fälle Oberflächenwasser. Das bleibe bei langer Trockenheit über weite Strecken aus. Zudem befinde sich eine natürliche Schwelle im Lauf, wo der Bach unter der Autobahnbrücke hindurch verläuft. Die Geländestruktur lasse das Wasser nicht ablaufen.

Harthaer Firma baut, Freistaat bezahlt

Die Reparatur von Hochwasserschäden am Pfuhlgraben, entstanden bei Unwettern im Jahr 2013, soll einiges beheben: Unter anderem soll das Bach-Längsgefälle ertüchtigt werden. Die Arbeiten erledigt die Firma Wagner aus Hartha in zwei Aufträgen für insgesamt 49 000 Euro. Die Stadt schießt das Geld vor, bekommt es als Fördergeld vom Freistaat Sachsen zu hundert Prozent zurück.

Von Steffi Robak